“Sono persone”, XXXI anniversario dell’arrivo della nave Vlora a Bari

Lunedì 8 agosto, nel XXXI anniversario dell’arrivo della nave Vlora nel porto di Bari, il Comune di Bari ha organizzato, presso il largo “Sono persone”, a San Girolamo, a partire dalle 18.30, l’iniziativa “Per non dimenticare La Vlora”, durante la quale si terrà un reading di poesie con delle testimonianze di cittadini appartenenti alla comunità albanese. Alcuni alunni della scuola di lingua albanese a Bari “Le Aquile di Seta” leggeranno le poesie dell’opera “Bagëti e Bujqësi/I pascoli e i campi” dello scrittore albanese Naim Frasheri.

Dopo il reading sarà ascoltata la testimonianza di Alda Kushi, dottore di ricerca in diritto costituzionale comparato che collabora con il dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, e di Roberto Laera, imprenditore italiano che lavora e vive a Tirana e che dal 2006 promuove con la società Italian Network un servizio agli imprenditori stranieri che vogliano investire in Albania, facilitando la start up d’impresa. Seguirà un momento dedicato alla musica.

Parteciperà all’evento l’assessora comunale al Welfare.

“Le Aquile di Seta” è un’associazione senza scopo di lucro, costituita nel settembre del 2020 da un gruppo di donne di origine albanese che vivono, lavorano e studiano a Bari, e nasce con l’intento di promuovere la cultura e la storia albanesi realizzando iniziative al servizio e a supporto della comunità albanese in Italia e all’estero. Uno dei più importanti progetti realizzati dall’associazione è proprio la fondazione della scuola barese.