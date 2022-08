Rilevata la presenza dell’alga Ostreopsis ovata presso il lido Trullo

ll Comune di Bari rende noto che, nell’ambito delle attività di gestione del rischio associato alle fioriture di ostreopsis ovata (più comunemente nota come alga tossica) sulle coste italiane, ARPA Puglia – DAP di Bari ha comunicato che nei campioni di acqua prelevati in data 2 agosto, in località Bari Lido Il Trullo, in corrispondenza con punto di balneazione codice IT016072006012 (BA), è stata rilevata una concentrazione elevata di ostreopsis ovata oltre i limiti indicati dalle specifiche Nuove Linee guida del Ministero della Salute.

Per saperne di più sulla microalga della specie “Ostreopsis Ovata”, la Regione Puglia ha pubblicato specifiche Linee di indirizzo disponibili a questo link.