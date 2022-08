Nuoto – 1 bronzo e 3 record regionali per il Cus Bari nei campionati nazionali

Si sono conclusi giovedì 4 agosto i campionati italiani di nuoto, riguardanti le categorie Cadetti/Juniores e Ragazzi che si sono svolti nella piscina Pietralata di Roma e che hanno visto protagonista il CUS Bari che ha ottenuto 1 bronzo e 3 record regionali assoluti.

“È stato un campionato esaltante – ha dichiarato il tecnico cussino Dario Giannone – in cui i nostri ragazzi si sono distinti impegnandosi e gareggiando ad alti livelli. Ancora una volta, dopo la buona performance di Michele Sassi nel Campionato Italiano Assoluto, ottavo nei 200 farfalla, il Cus Bari si è distinto a livello nazionale”.

Nelle gare riguardanti la categoria Cadetti, svoltesi da giovedì 28 a domenica 31 luglio, Christian Dentico ha conquistato la medaglia di bronzo nei 50 delfino con il tempo di 24”62’, nuovo record regionale assoluto. Ancora, nella staffetta 4×100 stile libero la formazione barese, composta da Andrea Pasculli, Andrea Salierno, Francesco Di Giulio e Cristian Dentico è arrivata quarta, non conquistando il podio per soli 7 centesimi.

“Abbiamo sfiorato l’impresa di ottenere il bronzo contro le corazzate del centro e del nord Italia. Tuttavia abbiamo migliorato di ben oltre 4 secondi il nostro precedente record regionale assoluto e anche per questo non c’è niente da recriminare, se non un pizzico di fortuna per quei pochi centesimi. Ma nello sport è così e quindi va benissimo ugualmente. Sono stati davvero grandi”.

Ottimo è stato anche il risultato della 4×100 mista Cadetti nella quale il Cus Bari è arrivato ottavo. Positive le prestazioni di Andrea Pasculli che ha centrato le finali nei 200 misti e nei 400 misti di categoria Juniores. Bene Francesco Di Giulio che ha migliorato il suo personale nei 100 stile libero categorie Juniores. Molto bene è andato anche Andrea Salierno nei 50 stile libero, tra i Cadetti. Nicolas D’Onghia, nella Juniores, ha stabilito i suoi personali nei 100 e 200 rana.

Nella categoria Ragazzi, dal 2 al 4 agosto, i cussini hanno gareggiato nella prima giornata. Simone Marinoni ha gareggiato nei 400 misti e Kevin Di Gioia ha centrato e vinto la finale B, ottenendo il settimo tempo complessivo della categoria migliorando di oltre un secondo il suo personale sui 100 rana.