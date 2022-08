Politiche 2022, online la dichiarazione di disponibilità per gli scrutatori

La ripartizione Servizi demografici, elettorali e statistici rende noto che è online, a questo link, il modello per la dichiarazione di disponibilità per gli iscritti all’albo degli scrutatori del Comune di Bari disoccupati o inoccupati o appartenenti alle categorie protette, da impegnare nelle elezioni del Parlamento, in programma domenica 25 settembre.

Come nelle precedenti consultazioni, la commissione elettorale comunale ha deliberato che la nomina degli scrutatori si svolgerà tramite estrazione per l’individuazione degli scrutatori, secondo le seguenti modalità:

estrazione fino al 50% degli scrutatori tra gli iscritti all’albo degli scrutatori del Comune di Bari che avranno inviato la propria disponibilità a ricoprire il ruolo, dichiarando di essere iscritti al Centro per l’impiego di Bari (perché disoccupati o inoccupati) e/o di essere iscritti all’Ufficio per il collocamento mirato di Bari (perché appartenenti alle “categorie protette”);

la restante parte degli scrutatori sarà estratta tra coloro iscritti all’albo degli scrutatori del Comune di Bari indipendentemente dall’invio della disponibilità di cui al punto precedente;

saranno esclusi dal sorteggio gli iscritti all’albo degli scrutatori del Comune di Bari che alla data della consultazione abbiano compiuto il 65° anno di età.

Gli interessati, già iscritti all’albo degli scrutatori e al Centro per l’Impiego di Bari (perché disoccupati o inoccupati) e/o all’Ufficio per il collocamento mirato di Bari (in quanto appartenenti alle “categorie protette”), possono quindi inviare la propria dichiarazione di disponibilità entro martedì 23 agosto attraverso l’apposito modulo all’indirizzo scrutatori@comune.bari.it, allegando la dichiarazione e la copia di un documento di identità.

Lo stato di iscritto/a nelle liste del Centro per l’impiego di Bari e di appartenenza all’elenco delle categorie protette ex legge 68/99 sarà verificato d’ufficio.

Quindi saranno considerate inammissibili e/o irricevibili le dichiarazioni:

inoltrate da coloro che non sono iscritti all’albo degli scrutatori del Comune di Bari;

inoltrate dagli iscritti all’albo che abbiano già compiuto 65 anni di età alla data del 25 settembre 2022 (saranno accettate le dichiarazioni inoltrate da coloro che sono nati dal 26 settembre 1957, incluso, in poi);

in cui non sono stati compilati i campi obbligatori;

con dati non coerenti con il documento di identità allegato;

prive di data e firma in calce alla dichiarazione;

non leggibili;

mancanti della copia del documento di identità.

Se dopo l’invio l’elettore dovesse rendersi conto di aver compilato la dichiarazione in modo errato e/o incompleto o di non aver allegato alla mail uno o entrambi i documenti richiesti (dichiarazione e documento di identità), dovrà inviare una nuova mail che annulla e sostituisce la precedente.

La dichiarazione sarà valutata dalla commissione elettorale al fine della nomina effettiva quale componente del seggio elettorale.

La nomina sarà notificata presso la residenza del cittadino. In ogni caso sarà possibile consultare l’elenco dei nominativi dei componenti effettivi del seggio elettorale e delle riserve che sarà anche consultabile sul sito del Comune nella sezione dedicata alle elezioni.

Si evidenzia che le operazioni dei seggi, che coinvolgeranno gli scrutatori, avranno inizio sabato 24 settembre 2022.

Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 25 settembre 2022, dalle ore 7 alle 23, mentre quelle relative allo scrutinio avranno luogo al termine della votazione.

Si ricorda, infine, che sono esclusi dalla funzione di scrutatore:

i dipendenti dei ministeri dell’Interno, delle Poste e telecomunicazioni e dei Trasporti;

gli appartenenti a Forze armate in servizio;

i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;

i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;

i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Per ricevere informazioni è possibile contattare fino al 23 agosto i numeri 080 5773739 – 080 5773714 – 080 5773777, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12 alle 14.