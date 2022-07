Massimo Ranieri in concerto a Bari in autunno

Primo appuntamento con gli “Eventi Straordinari” della nuova Stagione della Camerata Musicale Barese il 26 novembre prossimo con Massimo Ranieri al Teatro Petruzzelli.

Massimo Ranieri si prepara a conquistare le scene live dei grandi teatri italiani con un nuovo emozionante show dal titolo “Tutti i sogni ancora in volo”.

Ranieri tornerà a stregare dal vivo migliaia di spettatori con un altro straordinario viaggio tra canto, recitazione e danza, brani cult, sketch divertenti e racconti inediti, per catturare e stupire ancora il pubblico con le grandi melodie senza tempo, i suoi brani più celebri e l’incanto affabulatorio della sua magistrale interpretazione.

Nato a Napoli il 3 maggio 1951, Massimo Ranieri è una delle colonne portanti della musica e dello spettacolo italiano. Cantante, attore, interprete, conduttore televisivo, showman e regista, è un artista unico nel suo genere capace di conquistare ed emozionare con le sue canzoni ed opere più di quattro generazioni.

All’anagrafe si chiama Giovanni Calone, la sua è una famiglia operaia molto povera, e Gianni è il quarto di ben otto figli. Fin da piccolo, infatti, Giovanni dovrà lavorare in diversi settori: farà lo strillone, ma anche il posteggiatore e poi comincerà a suonare nei ristoranti turistici della città.

Ed è proprio in uno di questi che sarà notato da Giovanni Polito, che lo porterà all’età di soli 13 anni ad incidere il suo primo disco! Era il 1964 e la sua musica spopola anche oltre oceano, in America. Da lì arriveranno le prime trasmissioni, come il Cantagiro e altre ancora, e dalla musica poi Massimo Ranieri passerà anche al cinema, al teatro e tante altri arti, dimostrando sempre la sua poliedricità: nel corso della sua vita sarà anche regista di teatro, presentatore e scrittore anche di fiction.

A breve i Dirigenti della Camerata sveleranno il secondo Evento Straordinario che sicuramente saprà catturare l’interesse del pubblico. Gli appuntamenti della Camerata sono ormai diventati un punto di riferimento nel settore dello spettacolo dal vivo e degli eventi di un certo spessore su tutto il territorio regionale.