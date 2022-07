Coach Spinelli: «Che emozione lavorare in Serie A»

Calato il sipario sull’edizione 2022 del Volley Mercato, la Pallavolo Bari è già al lavoro per programmare tutte le attività relative al cammino di preparazione fisico-atletica che, con ogni probabilità, avrà inizio lunedì 22 agosto al PalaFlorio.

All’indomani della presentazione ufficiale del calendario allo Zanhotel & Meeting Centergroos di Bentivoglio, dal quartier generale biancorosso trapela tanto entusiasmo per la prima partecipazione al campionato di serie A3 Credem Banca e grande soddisfazione per l’allestimento di un roster competitivo per la categoria.

Di mercato e tanto altro abbiamo parlato con coach Beppe Spinelli, alla sua terza stagione sulla panchina barese. Ecco le sue dichiarazioni.

MERCATO – “Sono molto soddisfatto della campagna acquisti condotta dal direttore generale Antonio Laforgia. Abbiamo allestito un roster dalle buone prospettive, che annovera al suo interno tanta qualità e talento. Tra conferme e nuovi arrivi abbiamo deciso di affidarci a giocatori esperti in ruoli importanti e a giovani promettenti con ottime potenzialità. Su questo mix di caratteristiche costruiremo la prossima stagione“.

CALENDARIO – “Ci attende una partenza di fuoco in campionato. Delle prime sei gare quattro saranno in trasferta. Affronteremo subito le squadre più accreditate alla vittoria finale. Sarà un inizio impegnativo ma, allo stesso tempo, molto stimolante. Lavoreremo tanto per arrivare ad ottobre nelle migliori condizioni possibili“.

OBIETTIVI – “Si preannuncia un campionato difficile ed equilibrato. Ogni match sarà una battaglia. Il nostro unico obiettivo dev’essere quello di lavorare bene in palestra, mettendoci sempre impegno, concentrazione e determinazione. Poi sarà il campo ad emettere i suoi verdetti“.

RITORNO IN SERIE A – “L’emozione è tanta. Sono felicissimo di affrontare un campionato così importante alla guida tecnica di questa società. In soli due anni abbiamo realizzato qualcosa di straordinario, mettendo a segno due salti di categoria dalla C all’A3. Con la società vogliamo continuare questo entusiasmante percorso, portando sempre più in alto il nome della città in ambito pallavolistico“.