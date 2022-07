“Imparate dal Sud”: la ‘lezione’ di Lino Patruno oggi a Santo Spirito

Oggi, venerdì 22 luglio, il giornalista e scrittore Lino Patruno sarà a Santo Spirito per presentare il suo ultimo libro.

‘Imparate dal Sud – Lezione di sviluppo all’Italia’ è un invito a riconoscere i tanti, tantissimi primati che il sud detiene, nonostante sia storicamente considerato ‘la palla al piede’ del Paese.

Quello descritto dallo scrittore e docente, già direttore del ‘La Gazzetta del Mezzogiorno’ , è, un Sud laborioso, vincente, ad alta tecnologia. Un Sud che ‘sa fare di più, col meno’. Tutto il contrario, in definitiva, di quello che siamo abituati a leggere e ad ascoltare da una narrazione stereotipata dei media.

Sarà mai possibile colmare il divario in un’Italia che va a due velocità? Probabilmente sì, ma solo, appunto, puntando su quella porzione di Paese troppo spesso dimenticata, se non quando si parla di tagli e sprechi.

Attraverso le testimonianze tangibili di imprese e ‘campioni’ – come lo stesso Patruno li chiama- l’autore ricostruisce un viaggio attraverso tutto quello che il Sud è riuscito a fare controcorrente, ma conduce anche un’analisi impietosa della mancanza di equità verso questa parte del Paese – in ultimo proprio in relazione al PNRR – messa in atto da uno Stato ingiusto.

Quella di Patruno è una profondissima attività di ricerca in grado di scardinare quei luoghi comuni sul Sud a cui siamo stati abituati, al punto che l’autore stesso definisce l’opera “una scocciatura”.

Con lui, la scrittrice e storica Antonella Musitano.

L’evento si terrà presso l’ipogeo della chiesa ‘Spirito Santo’ di Santo Spirito, Bari, a partire dalle 19.30. L’ingresso è libero.