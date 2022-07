“Sport per tutti”, oggi la presentazione a Palazzo di Città

Sarà presentato oggi, giovedì 14 luglio, alle ore 11, nella sala giunta di Palazzo di Città, il progetto “Sport per tutti” realizzato dall’Uisp Puglia e dal Comitato territoriale di Bari.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di rafforzare le reti di iniziative e collaborazioni sul territorio per sostenere l’accessibilità alla pratica sportiva e valorizzare il ruolo dello sport nel processo di riattivazione socio-economica post Covid 19. “Sport per tutti” si svolgerà in 15 regioni italiane con il coinvolgimento di 26 comitati territoriali Uisp, insieme ad altri soggetti del terzo settore, Università e reti associative.

A presentare il progetto in conferenza stampa saranno Antonio Diviesti, coordinatore di “Sport per tutti”, Pietro Petruzzelli, assessore comunale allo Sport, Rosa Barone, assessora regionale al Welfare, Francesco Fischetti, ricercatore di Metodi e Didattiche delle Attività Motorie dell’Università degli Studi di Bari, Antonio Adamo, presidente dell’Uisp Puglia, Davide Giove, portavoce del Forum del terzo settore Puglia, Ruggiero Ronzulli, presidente di Legambiente Puglia, Veronica D’Auria, presidente dell’Uisp Bari e Elio Di Summa, dirigente Uisp Bari e referente del Palasport “Capocasale”.