Amtab, spostamento temporaneo delle linee 11 e 11/

L’AMTAB S.p.A. informa che in riferimento all’Ordinanza della Ripartizione Infrastrutture Viabilità e OO.PP. del Comune di Bari 2022/02528-2022/185/00820 del 12/07/2022, al fine di permettere il regolare svolgimento dei lavori di risanamento rete idrica AQP da giovedi 14 luglio 2022 e sino al termine dei lavori, sabato e domenica esclusi, dalle ore 07:00 alle ore 18:00 le linee 11 e 11/ non raggiungeranno il capolinea di via Crispi (Loseto) ed effettueranno il temporaneo capolinea in via Minervini nei pressi delle fermate già esistenti.

Linea 11

in direzione piazza Moro: i bus in partenza dal momentaneo capolinea di via Minervini, effettueranno il percorso ordinario;

in direzione Loseto: i bus giunti sulla Strada Provinciale 45 svolteranno a destra per via Minervini ed effettueranno il capolinea.

Linea 11/

in direzione Loseto: i bus giunt in via Minervini effettueranno il capolinea.

in direzione piazza Moro: i bus in partenza dal momentaneo capolinea di via Minervini, svolteranno a sinistra per strada provinciale 45, con ripresa del percorso ordinario.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli Operatori del Numero Verde 800450444.