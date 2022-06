Waterpolo Bari, per la salvezza in B tutto da rifare

Wp Bari-Catania 13-14

WATERPOLO BARI: Di Modugno, Greco, Simone 5, D. Lamacchia, De Santis 2, Battista 2, Bellino, Moretti, Cafagno, Sifanno, A. Lamacchia 2, Armenise, Corallo 2. All. Carnimeo.

CV CATANIA: Ursino, Va. Viola 3, Vi. Viola, Faro, Sfogliano, Gitto 8, Piazza, Vit. Viola, Fonti 1, Paratore 2, Arena, Anfuso, Floresta.

PARZIALI: 2-3; 4-4; 4-3; 3-4.

S. MARIA CAPUA VETERE – Waterpolo Bari, punto e a capo. Tutto da rifare in casa reds per la salvezza nella serie B di pallanuoto maschile. La squadra di Paolo Baiardini, anche oggi assente perché impegnato a Budapest con la Nazionale e sostituito da Andrea Carnimeo, si arrende al Catania 14-13 nella gara 2 dei playout. Vanificato il successo di sabato scorso in Sicilia dove sabato prossimo – alle ore 13 – si disputerà la bella per salvare il posto in cadetteria.

La del “Volturno” consegna una Waterpolo Bari sotto tono che presta il fianco ai più navigati avversari. Marchiani alcuni errori dei biancorossi che a pochi secondi dalla sirena sprecano la rimonta (12-12) utile per i rigori subendo il gol decisivo da posizione inesistente. Domani la rifinitura a Bari e venerdì la partenza per il ritiro di Messina.