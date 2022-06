Colpo a Catania: Waterpolo Bari a metà dell’opera per restare in B

“Una prestazione che aspettavamo da diverso tempo, giocata senza timore, sempre concentrati e mai rilassati anche con un largo vantaggio. Siamo sempre stati avanti nel risultato che è stato sostanzialmente in bilico solo nella prima metà di gara”. Sono le parole entusiaste del dirigente barese Sergio Gallo subito dopo il 16-8 conquistato dalla Waterpolo Bari in quel di Catania, nel match di andata dei playout per restare il serie B.

La pallanuoto barese torna quindi a sorridere e a sperare grazie a questo gruppo di giovanissimi – in sostanza squadra di Under 18 – orchestrata a dovere da mister Paolo Baiardini. Allenatore sostituito ieri da Andrea Carnimeo perché impegnato con la nazionale maggiore ai mondiali di Budapest.

Top player di giornata tra i reds i fratelli Andrea e Davide Lamacchia. Dopo mezzora di partita, la Waterpolo conduceva 8-7 e da allora non si è più fermata. Il match di ritorno si giocherà mercoledì prossimo a Santa Maria Capua Vetere, campo neutro dove i reds disputano le proprie gare interne per l’indisponibilità dello stadio del nuoto.

Il tabellino:

Catania-Waterpolo Bari 8-16

CATANIA: Ursino, Va. Viola, Vi. Viola, Faro, Sfogliano, Gitto, Piazza, Vit. Viola, Ludovico, Paratore, Arena, Anfuso, Floresta.

BARI: Di Modugno, Greco, Simone (2), Lamacchia D (3), De Santis, Battista (1), Bellino (2), Moretti. Cafagno (1), Sifanno (1), Lamacchia A. (2), Armenise (2), Corallo (2). All. Carnimeo.

PARZIALI: 3-3 3-4 2-5 0-4.