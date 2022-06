Bari, le mosse di Polito aspettando il via ufficiale del mercato

In attesa del via ufficiale delle operazioni di trasferimenti, non si arresta il lavoro del ds biancorosso Ciro Polito. Portati a Bari il terzino Dorval dal Francavilla, il centrale difensivo Bosisio dal Milan ed il portiere Caprile, nuovi tasselli in entrata potrebbero giungere nei primi giorni della prossima settimana.

Tra questi, sembrano allontanarsi sia Mallamo che Folorunsho (corteggiati da club di A). Caldissima la pista che porta a Moncini e quella spuntata in queste ore relativa a Leonardo Benedetti, centrocampista della Sampdoria l’anno scorso in forza all’Imolese.