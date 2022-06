Mercato Bari: i nomi caldi prima del via ufficiale

Tre nomi caldi per il mercato del Bari che prenderà ufficialmente il via il prossimo luglio. Assicurate le conferme di Cheddira e Mallamo, il ds Polito sferra un altro colpo in entrata riportando in biancorosso il fantasista Ruben Botta. Protagonista di un grande girone di andata e condizionato nel prosieguo da un infortunio, il “dieci” argentino è tornato in Italia. E si ripresenterà nel capoluogo pugliese.

Una buona notizia per i tifosi baresi, in tribolazione per la campagna di potenziamento della squadra che affronterà la prossima serie B. In attacco, la pista da percorrere conduce direttamente a Moncini dal Benevento. Con lui, pronto il rientro a Bari anche dell’ex Folorunsho (di proprietà del Napoli).

Il sogno si chiama tuttavia Ernesto Torregrossa (17 gol nella scorsa stagione a Pisa). Nella giornata di ieri, Polito ha incontrato il ds Faggiano della Sampdoria (titolare del cartellino) per discutere del suo approdo coi galletti. Trovato l’accordo sull’ingaggio, l’impressione che il bomber siciliano andrà a costituire la torre del nuovo attacco biancorosso.