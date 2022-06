Cheddira e il Bari, matrimonio in vista

Si muove in concreto il mercato del Bari col ds Ciro Polito pronto a mettere la firma in calce all’accordo raggiunto col Parma per l’acquisizione a titolo definitivo dell’attaccante itali marocchino Walid Cheddira. La punta di Loreto, 7 gol nello scorso campionato di C in biancorosso, sarà del Bari per una cifra vicina ai 400mila euro. Quasi la metà rispetto a quanto inizialmente richiesto dai gialloblu del Parma. Bari-Cheddira, matrimonio in vista.

