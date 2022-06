Bari, si torna a lavorare a Catino per il nuovo campo del rugby e del football

Superato qualche imprevisto tecnico progettuale, sono finalmente ricominciati i lavori del nuovo campo del rugby e del football americano nel quartiere Catino. “Chiediamo scusa per il ritardo e ora speriamo di procedere senza interruzioni”, la promessa dell’assessore allo sport del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli.

In queste ore si sta procedendo con gli scavi della fondamenta degli spogliatoi e della palestra. Idem per la tribunetta da 500 posti. Saranno presto installati anche i classici pali del rugby e del football. In una zona limitrofe sarà realizzato pure un campo di allenamento. Ed in parallelo si sta procedendo con il nuovo impianto di illuminazione dello Stadio della Vittoria. Già montati i primi otto proiettori per le luci di emergenza e altri 28 saranno collocati nelle torri faro verso la fine di luglio: “Ci piacerebbe riportare il calcio all’interno del vecchio stadio – conclude Petruzzelli – ovviamente non per la prima squadra della Ssc Bari ma per ospitare squadre di categorie inferiori”.