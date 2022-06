“AmareBari”, la seconda edizione a Pane e Pomodoro

Torna l’appuntamento dell’estate AmareBari, progetto che porta la firma del presidente del Comitato Regionale Sport Puglia Roberto Maizza e di tutto il direttivo. Con l’obiettivo di superare i 700 iscritti della scorsa edizione di settembre, l’evento sarà presentato mercoledì 22 giugno alle 11 presso la la sala consiliare del Comune di Bari.

Per quest’anno, dal 25 al 30 giugno a Pane e Pomodoro, aumentate le discipline degli sport su tavola. Tra le 14 discipline proposte, l’anteprima nazionale è l’inserimento dello Stand Up Paddle, il Sup WAter Polo. Evento organizzato dal Comitato Regionale Sport Puglia, TanaOnda e Comune di Bari.

Lo SWAP, acronimo di Sup WAter Polo, è uno sport di squadra simile al polo o al lacrosse e si gioca all’interno di un campo gonfiabile su delle tavole da stand up paddle e con una pagaia dedicata. Si potrà provare dalle 9.30 di sabato 25 sulla spiaggia di Pane e Pomodoro e i più bravi potranno entrare nel tabellone di gara del primo campionato regionale targato Surfing FISW.

Altra sorpresa dell’attuale edizione sarà il flying yoga dance con Metaclub e la trainer Giorgia Sardone. Si tratta di una disciplina brevettata dal maestro Cristian Bevilacqua e riconosciuta a carattere nazionale dallo CSEN (ente di promozione del C.O.N.I.). Verranno anche dedicate giornate ai ragazzi autistici grazie alla presenza dell’ASFA Puglia, associazione no-profit nata nel 2017 con l’intento di abbracciare le famiglie che convivono quotidianamente con tutte le problematiche legate ai disturbi dello spettro autistico.