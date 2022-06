L’Under 15 biancorossa a Vercelli per l’andata playoff

Domenica sotto i riflettori per l’Under 15 biancorossa allenata da mister Anaclerio. Questa mattina, i baby della Ssc Bari saranno infatti di scena al Centro Sportivo Ardissone (ore 11) per il primo atto della Semifinale del Campionato Nazionale Under 15 contro i padroni di casa della Pro Vercelli.

Il return match decisivo è invece in programma domenica 19 giugno al ‘G. Scirea’ di Bitritto.

Campionato Naz. Under 15 Semifinale andata

Pro Vercelli-Bari

Domenica 12.06.22, ore 11:00

Centro Sportivo ‘Ardissone’, Vercelli