Rugby Bari, l’ora del rompete le righe

Tempo di rompete le righe in casa Tigri Rugby Bari. Riceviamo e pubblichiamo il comunicato ufficiale del sodalizio biancorosso al termine dell’anno agonistico appena alle spalle: “La stagione volge al termine e purtroppo è l’ ora dei saluti: siamo giunti a fine stagione e ringraziamo i tre forti giocatori argentini Joaquin, Valentino e Alfredo Minardi del Carlos Paz rugby club, che in questa stagione hanno affiancato gli allenatori del mini rugby del Tigri Bari. I tre fratelli argentini, freschi campioni del campionato di serie B argentina, hanno fornito nuovi feedback ai tecnici baresi in uno scambio tra “garra” e “priscio”, culturale e sportivo. L’arrivo e impiego dei tre ragazzi d’oltreoceano nel settore giovanile, sono ancora una volta il segno tangibile di quelle che sono le ambizioni societarie: l’ingaggio della ex terza linea della Nazionale, Mauro Bergamasco, come direttore tecnico, ha solcato questa ambiziosa direzione. I fratelli Minardi hanno dato nuova linfa al settore giovanile, apportando conoscenze tecniche e nuovi metodi di allenamento. Ora a Giampetruzzi, Giannoccaro G, Violante,Furente tecnici del settore giovanile barese, toccherà mettere a frutto e dare continuità all’ ottimo svolto dai giovani “pumas” in concerto con i dirigenti Altini e Speziga. La società del rugby Bari è grata ai fratelli Minardi per il grande impegno profuso e per l’ attaccamento mostrato alla “camiseta” biancorossa. “Vamos a ganar!”

notizia e foto Rugby Bari