Ssc Bari, l’Under 15 domenica a Vercelli per la semifinale di andata dei playoff

Domenica di pallone e divertimento per l’Under 15 della Ssc Bari che il 12 giugno vivrà il primo atto della Semifinale del Campionato Nazionale Under in casa della Pro Vercelli (Centro Sportivo ‘Ardissone. ore 11). La decisiva sfida di ritorno è invece in programma domenica 19 giugno al ‘G. Scirea’ di Bitritto.

La Rappresentativa Lega Pro Under 17 bissa intanto il successo contro la Salernitana battendo 2-1 (reti di Campanile e Bacci) l’ND Gorica nel “XXXI Torneo Internazionale di Calcio Giovanile” città di Cava de’ Tirreni. Per l’ultimo appuntamento con la fase a gironi è in programma la sfida alla Juve Stabia. Le partite saranno disputate allo stadio “Simonetta Lamberti” di Cava dei Tirreni.

I convocati di mister Arrigoni per l’Under 17:

Portieri: Simon Harrasser (Sudtirol), Antonio Giulietti Virgulti (Viterbese)

Difensori: Manuel Corsara (Triestina), Simone Accetta (Paganese), Mattia Pecoraro (Gubbio), Benedikt Rottensteiner (Sudtirol), Domenico Dachille (Bari), Mattia Nunzio Grassia (Giana Erminio), Vincenzo Mattia Rana (Bari), Francesco Di Paola (Avellino), Simone Lambiase (Bari), Matteo Di Paola (Avellino)

Centrocampisti: Riccardo Agnesi (Fermana), Jacopo Bacci (Padova), Giacomo Pauselli (Gubbio), Pietro Salvi (Vis Pesaro), Daniele Devona (Reggiana)

Attaccanti: Mattia Angeloni (Albinoleffe), Matto Gudo Capozzi (Imolese), Alessandro Campanile (Paganese), Andrea Beccaro (Padova), Edoardo Lonardo (Avellino)