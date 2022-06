Statale 16, stop ai lavori da metà giugno. Riprenderanno in autunno

Questa mattina l’assessore regionale ai Trasporti Anita Maurodinoia ha preso parte a un Comitato operativo per la viabilità (Cov) allargato convocato dalla Prefettura di Bari per affrontare la questione dei disagi sulla Statale 16 Bari-Brindisi dai cantieri tra Cozze e Polignano.

“L’incontro è stato per noi l’occasione di rinnovare ad Anas la richiesta di adottare, senza ulteriore indugio, tutte le adeguate misure atte a garantire la fruibilità e la sicurezza della Statale 16 – ha detto l’assessore –. Innanzitutto una idonea segnaletica di preavviso, come la segnaletica luminosa a messaggio variabile posta in modo da informare gli automobilisti provenienti da tutte le direzioni di marcia confluenti verso la Statale, e postazioni debitamente presenziate da personale Anas, al fine di indicare i percorsi alternativi che consentirebbero di evitare i tratti oggetto di intervento, quali le viabilità complanari, la Strada provinciale 240 (direzione Rutigliano, Conversano) e la Strada statale 172”.

“Anas ha assicurato che smantellerà i cantieri di Cozze, Polignano e Fasano in direzione Sud il 15 giugno – continua l’assessore –, ripristinando la viabilità ordinaria su quattro corsie, ma che già da questo fine settimana il cantiere tra Cozze e Polignano verrà ridotto di 2 km. Questa è una buona notizia ma c’è ancora un week end da affrontare e la Società deve attuare tutte le misure che evitino di sottoporre i cittadini a situazioni di disagio e di pericolo come quelle patite lo scorso 2 giugno, sia per i lavori in corso che per i chilometri di code sotto il sole cocente, con un notevole danno d’immagine per la nostra terra”.

“Ringraziamo la Prefettura per aver convocato questo tavolo, ma non possiamo non sottolineare che Anas avrebbe dovuto condividere anche con la Regione una pianificazione delle azioni finalizzate a evitare criticità, che era evidente si sarebbero create – aggiunge l’assessore -. Infatti le tre diverse ordinanze con cui la Società tra marzo e maggio ha prorogato l’ordinanza del 14 gennaio, con cui si ordinava il ‘restringimento carreggiata simmetrica, divieto di sorpasso per autoveicoli, limite di velocità di 50Km/h su SS 16 Adriatica dal km 828+900 al km 832+200’ con circolazione su un’unica corsia di marcia per carreggiata e conseguente chiusura di corsie di sorpasso, facevano presagire ritardi e intoppi che avrebbero arrecato disagi alla circolazione su una strada sempre trafficata e quotidianamente percorsa da mezzi pesanti, pendolari e con la bella stagione anche da turisti”.

“È per questo che auspico – conclude l’assessore – che in vista della ripresa dei lavori in autunno, lavori importanti e corposi che interesseranno l’intera tratta della SS 16 Bari-Lecce, ci si coordini meglio per affrontare insieme le criticità e gli imprevisti. I pugliesi meritano strade sicure e moderne, certamente potranno accettare qualche rallentamento e qualche coda, ma non si deve ripetere quanto successo negli ultimi mesi”.