“Lector Incontri”: a Bari il cardinale Zuppi, nuovo presidente della CEI

Il nuovo presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi, aprirà, anche su invito della Città di Bari, la due giorni di Lector Incontri. Per il cardinale si tratta della prima volta in un evento pubblico in Puglia. L’incontro si terrà venerdì 10 giugno, alle 18.00, nel Teatro Kursaal Santalucia di Bari. Il cardinale terrà una Lectio sul tema “Tra guerra e pace: la sfida della fratellanza”. Lector Incontri è uno dei tre eventi che anticipa la diciottesima edizione di Lectorinfabula, in programma a Conversano dal 19 al 25 settembre prossimi. Saranno due giorni di approfondimento, in due città diverse (Bari e Conversano), con quattro incontri in programma, e si potranno vivere momenti di accrescimento e di confronto.

Argomenti