Pallavolo, il barese Manfredi riceve il premio “Luigi Ramponi”

Tutta la pallavolo barese e pugliese è in festa per il presidente federale Fipav Giuseppe Manfredi insignito poche ore fa dall’Ansmes (Associazione Benemerita del Coni e del Cip) del Premio “Luigi Ramponi”. Il dirigente nativo di Alberobello raccoglie i frutti dei risultati ottenuti dalla Fipav, tra i quali spiccano le medaglie d’Oro ai Campionati Europei femminili e maschili 2021.

Il numero uno federale è stato premiato dal presidente dell’Ansmes Francesco Conforti e dalla vice presidente Simonetta Avalle, storico tecnico della pallavolo italiana.

Alla cerimonia, tenutasi presso la sala Consolini della Fidal a Roma, erano presenti anche il vice presidente Fipav Luciano Cecchi e il segretario generale Stefano Bellotti.

CHI È GIUSEPPE MANFREDI – Nato ad Alberobello (Bari) il 1 giugno 1953, è stato a lungo funzionario dirigente del suo Comune in diversi settori, tra i quali i servizi culturali, turistici e sportivi. Già giocatore di calcio e pallavolo, è stato allenatore FIPAV a partire dal 1972, raggiungendo la qualifica di 3° Grado.

Nel 1978 è entrato a far parte del Comitato Provinciale di Bari della FIPAV come consigliere e presidente della Commissione Giovanile Provinciale; ha ricoperto la carica di Presidente provinciale dal 1987 al 1992. Dopo essere stato Commissario straordinario del Comitato Regionale della Puglia dal 1993 al 1994, è diventato Presidente regionale nel 1996, guidando il Comitato fino al 2005 e nuovamente dal 2008 al 2012. Entrato nel Consiglio federale per la prima volta nel 1992, è stato eletto Vicepresidente nazionale nel 2012 per poi essere confermato nelle successive elezioni.

Ha fatto parte del Comitato Organizzatore Locale dei Campionati Mondiali femminili del 2014 e di quello dei Campionati del Mondo Maschili 2018 per la sede di Bari.Ha ricevuto la Stella d’oro al merito sportivo e il Diploma di benemerenza del CONI.

Nel quadriennio 2017-2021 ha ricoperto il ruolo di Commissario Straordinario per le regioni di Sicilia e Marche.

Il 10 marzo 2021 è stato eletto a Roma presidente della Federazione Italiana Pallavolo per il quadriennio 2021-2024.