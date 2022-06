Bari, incidente nella notte: muore ventenne

Incidente tra auto e moto a Bari, in via Trisorio Liuzzi: muore ragazza di 20 anni.

Lo schianto si è verificato attorno all’1.30 della scorsa notte, all’intersezione con via Livatino, tra i quartieri Carrassi e Carbonara. Ferito anche il conducente della moto che trasportava la giovane. La ragazza di 20 anni è morta, la notte scorsa a Bari, a seguito di un terribile schianto avvenuto in via Trisorio Liuzzi all’intersezione con via Livatino, tra i quartieri Carrassi e Carbonara. L’incidente, che ha coinvolto un’auto e una moto, si è verificato attorno all’1.30.

La giovane era a bordo di un motociclo guidato da un’altra persona: dopo l’incidente è stata soccorsa da personale del 118 e successivamente trasportata in codice rosso all’ospedale Di Venere ma non c’è stato nulla da fare. Non sarebbe grave il conducente della moto, anch’egli ricoverato in codice rosso.

