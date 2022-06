A Bari sbarca il “Nordic walking”

La disciplina sportiva del Nordic Walking sbarca a Bari. Da domani, sabato 4 giugno, il capoluogo pugliese ospiterà per la prima volta una due giorni di eventi promossa da “Nordic al Sud”, affiliata ad Anwi – Associazione Nordic Walking Italia, e patrocinata dal Comune di Bari.

Il Nordic Walking, che consiste in una camminata con l’utilizzo di speciali bastoncini, nasce come disciplina per la preparazione estiva di atleti che praticano sport invernali e negli ultimi anni si sta diffondendo sempre di più grazie agli effetti benefici sulla salute di chi lo pratica regolarmente.

“Siamo orgogliosi di ospitare, per la prima volta in città, questa disciplina sportiva che negli ultimi anni sta ricevendo sempre più attenzioni da parte degli sportivi e dei semplici curiosi – commenta l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli -. Il Nordic Walking è un’attività molto piacevole che contribuisce a migliorare salute e il benessere di chi la pratica. Basti pensare che i movimenti determinati dal Nordic Walking coinvolgono circa il 90% dei muscoli del corpo. Pertanto mi auguro siano in tanti a partecipare alla gara”.

La partenza è prevista domani alle ore 10, con la visita di alcuni monumenti storici della città, per poi proseguire alle ore 16, nella biblioteca De Gemmis, con il convegno “Dare to care, prendersi cura della persone e dell’ambiente”, con un focus sul benessere e con gli interventi di diversi specialisti. Alle ore 18, invece, è prevista una passeggiata nel cuore della città vecchia. Domenica, 5 giugno, con ritrovo degli atleti alle ore 8 presso Torre Quetta, partirà il concorso tecnico di Nordic Walking.

L’iscrizione del concorso è aperta agli associati ANWI e a sportivi di altre associazioni: la gara consisterà in una camminata con valutazione della regolarità misurata su due giri di un percorso, di circa 1.200 metri, e sulla qualità della tecnica e del gesto motorio. Sarà una giuria composta da tecnici nazionali Anwi, trainer internazionali Inwa e Master intructor a valutare le performance.

A conclusione della due giorni è prevista la possibilità per i partecipanti di cimentarsi in operazioni di pulizia del parco di Punta Perotti, con il supporto del Comune di Bari, in programma domenica pomeriggio. Per informazioni: anwinordicalsud@gmail.com – 347 2250972 – 320 0773537.