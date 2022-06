Sul lungomare di San Girolamo apre il primo chiosco. Decaro: «Confronto con i cittadini per la piastra centrale»

Il sindaco Antonio Decaro

E ‘stato inaugurato, dopo una lunga attesa, il primo chiosco sul lungomare di San Girolamo a Bari. A darne notizia è il sindaco Antonio Decaro in un post sui social. Attivati anche i due blocchi con i servizi per i bagnanti. Si dovrà attendere ancora, invece, per la fruizione dell’edificio principale al centro del “waterfront”, dopo l’ennesimo flop della gara per l’assegnazione di alcune aree: “Tra qualche giorno – dice il sindaco di Bari – incontreremo cittadini e operatori commerciali, nell’area della piastra centrale, per ricevere suggerimenti per il nuovo bando per i locali destinati alle associazioni sportive e alle altre attività“.