Confermato Marco Marrone: si punta sulla linea verde

Nuova conferma in casa Pallavolo Bari. Anche quest’anno la Società ha deciso di puntare forte su Marco Marrone, talento emergente del settore giovanile della Polisportiva M Bari.

Il diciottenne laterale barese affiancherà l’esperto Danilo Rinaldi alla conduzione del reparto difensivo in prima squadra e, come già accaduto nella scorsa stagione, sarà inserito nella rappresentativa biancorossa che disputerà il prossimo campionato regionale di serie C.

“È un grande onore per me difendere i colori della mia città in una categoria così prestigiosa come la serie A3 – dichiara il libero barese -. Sono grato alla Società per questa nuova opportunità. Non vedo l’ora di riprendere gli allenamenti sotto la guida del coach Beppe Spinelli. È un grande allenatore che, in questi mesi, mi ha dato davvero tanto – sottolinea -. Condividere lo spogliatoio con giocatori così forti sarà importante per il prosieguo del mio cammino di crescita. Darò il massimo per ripagare la fiducia dell’ambiente e per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi stagionali“.