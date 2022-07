Confermato Alessandro Ciavarella anche per la stagione 2022/2023

Alla voce “conferme” non poteva assolutamente mancare il suo nome. Dopo aver lasciato il segno nel “golden set” decisivo per la promozione in A3, lo schiacciatore Alessandro Ciavarella ha firmato il nuovo contratto che lo legherà alla Pallavolo Bari anche nella prossima stagione targata 2022/2023.

Per l’atleta foggiano, classe ’95, il terzo anno consecutivo alla corte di coach Beppe Spinelli vale il ritorno in serie A, alla luce della prima esperienza vissuta in A2 con la maglia della Materdomini Castellana Grotte a soli 18 anni.

A caccia della sua definitiva consacrazione in posto 4 dopo l’exploit in serie B, Ciavarella non vuole smettere di sorprendere nel prossimo campionato di A3: “Voglio ripetere quanto di buono fatto nella scorsa stagione – afferma il laterale biancorosso -. Sulla scia delle bellissime emozioni provate nella serie finale playoff, cercherò di ritagliarmi un ruolo da protagonista anche in A3. Sarà stimolante contendere il posto da titolare ai nuovi arrivati – ammette -. Il mio obiettivo sarà quello di migliorare ancora. Darò sempre il massimo per questa maglia. A Bari, nelle ultime due stagioni, ho riscoperto il piacere di giocare a pallavolo – ci confida -. Non vedo l’ora di misurarmi con questa nuova categoria e di conoscere i miei nuovi compagni di squadra. Per raggiungere traguardi importanti sarà fondamentale, anche quest’anno, la costruzione di un gruppo unito dentro e fuori dal campo“.