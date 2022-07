Lavori AQP, da oggi chiusi due tratti in via Dante

La ripartizione IVOP rende noto che, con apposita ordinanza, da oggi, giovedì 14 luglio, e fino al 14 agosto, sono stati istituiti la chiusura al transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati su via Dante, nel tratto compreso tra via Brigata Bari e via Monsignor Nitti.

Il provvedimento si è reso necessario per consentire ad AQP di effettuare i previsti lavori di controllo e sostituzione dei tronchi vetusti e ammalorati delle reti idriche.