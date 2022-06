Under 15: Bari, sarà finalissima contro il Cesena

Una finalissima contro il Cesena per l’Under 15 del Bari all’inseguimento del titolo nazionale di C di categoria. Il match decisivo si giocherà il 26 giugno al Bruno Recchioni di Fermo (gara secca, ore 19).

“Per il Bari – nota del club – una finale conquistata grazie alle qualità che per tutto l’anno hanno contraddistinto il gruppo guidato da mister Anaclerio: tenacia, tecnica, voglia di divertirsi e divertire. Dopo il successo dell’andata, l’Under 15 biancorossa batte ancora la Pro Vercelli al ‘G. Scirea’ di Bitritto dove a decidere la contesa è la rete di Di Gioia, subentrato nelle battute iniziali a Lorusso vittima di una botta alla testa”.

Il segretario biancorosso Antonello Ippedico: “Un risultato importante che ci riempie di gioia. Già importante per ora. Il risultato è un dettaglio, conta il percorso. Abbiamo fatto quello che serviva a prescindere da come andrà domenica. Giocheremo la finale senza pensieri. Come un premio per quanto fatto sinora. Questa è una squadra abituata ad avere il pallone tra i piedi, cresciuta nell’ottica del possesso palla per rischiare meno. Anche ieri, il primo tempo è stato importante. Nella filosofia di mister Anaclerio, senza mai speculare sugli episodi. Magari, in queste fasi finali abbiamo finalizzato meno di quanto prodotto. Tutto è migliorabile vista l’età. Siamo orgogliosi di loro”.

Sul fronte opposto ci sarà il Cesena. Romagnoli reduci da uno stop senza conseguenze nell’altra semifinale contro il Pontedera. Il Cesena ha perso 1-2. Decisivi sono stati il risultato della gara di andata, che aveva visto i bianconeri trionfare per 2-0 grazie alla doppietta di Mingarini e il gol iniziale nella sfida di questo pomeriggio, firmato da Lantignotti, che hanno fissato il computo complessivo sul 3-2 in favore del Cavalluccio. Ora l’ultimo atto del torneo dei ragazzi di mister Magi contro il Bari.