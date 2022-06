Bari, l’Under 15 all’assalto della finale contro Pro Vercelli

Fine settimana rilevante per il settore giovanile della Ssc Bari. La formazione Under 15 guidata da mister Anaclerio ospita domenica pomeriggio, a Bitritto, i parietà della Pro Vercelli nella gara di ritorno della semifinale del campionato nazionale di categoria. I biancorossi partono dalla vittoria maturata all’andata grazie alla rete di Lorusso e puntano la finalissima del ‘Bruno Recchioni’ di Fermo in programma domenica 26 giugno; nell’altra semifinale, che vede di fronte Cesena e Pontedera, i romagnoli conducono per 2-0. In campo nel weekend anche la formazione Under 17 e i Giovanissimi 2009 che saranno di scena a Pomigliano d’Arco insieme con alcuni elementi selezionati del 2010 provenienti dall’Intesa Sport Club, scuola calcio ufficiale biancorossa.

Campionato Naz. Under 15 Semifinale, ritorno (and. Pro Vercelli-Bari 0-1)

Bari-Pro Vercelli*

Domenica 19.06.22, ore 16:00

Campo Comunale ‘G. Scirea’, Bitritto (BA) *l’incontro verrà trasmesso in diretta da TeleBari e sulla pagina Facebook ufficiale SSC Bari Memorial Peppino Clemente 50° anniversario – Under 17

Sabato 18.06.22, campo Comunale ‘D’Angelo’, Altamura (BA) 6° Torneo AEG

Giovanissimi 2009 (insieme ad una selezione di 2010 Intesa Sport Club, scuola calcio ufficiale SSC Bari)

Dal 17 al 19 giugno, Centro Sportivo Sammichele, Pomigliano D’Arco