Cosa sono gli impregnanti per il legno e come si usano

Impregnanti per il legno

Se in casa abbiamo dei mobili in legno, da interno o da esterno, oppure una bella casetta in legno nel nostro giardino, dovremo sapere che a questi articoli va fatta anche una certa manutenzione periodica.

A questo proposito serviranno apposite vernici e impregnanti per il legno.

Si deve quindi capire a cosa servono, se ancora non lo sappiamo, gli impregnanti per legno, che vengono a volte vengono confusi con vernici o smalti per legno.

Per prima cosa un impregnante per il legno è un prodotto che serve per proteggere il legno e che va penetrare nelle sue fibre, senza formare in superficie una pellicola.

A volte l’impregnante può anche colorare il legno. Esso è fatto appositamente per fare traspirare il legno e mantenere il suo corretto scambio di umidità con l’aria circostante.

I migliori impregnanti per legno, inoltre, non vanno ad alterare la superficie del materiale e sono in grado di far trasparire le venature del legno, donando quel piacevole effetto naturale che abbellisce i prodotti realizzati in questo materiale e dona un tocco di eleganza che si armonizza con ogni ambiente.

Per i mobili da interno o per i pavimenti, coperture e le strutture portanti di un edificio si usano gli impregnanti per interno, mentre per il legno che sta fuori all’aperto servono gli impregnanti da esterno.

Miglior impregnante per il legno da esterno

Quando acquistiamo i mobili da giardino o terrazzo, una casetta in legno, o anche semplicemente una recinzione in legno, dobbiamo sapere che questi elementi vanno trattati almeno una volta l’anno con prodotti specifici, che possano evitare che si degradino rimanendo esposti costantemente ai raggi solari e agli agenti atmosferici. Ovviamente dipende anche dal tipo di legno, e dove si trova. Si deve fare per forza manutenzione quando il legno inizia a ingrigire o scolorire.

Infatti il legno che rimane all’esterno è maggiormente soggetto al degrado fisico e bio-chimico.

Il migliore impregnante per legno da esterno è un prodotto che agisce al meglio proteggendo il legno da tutti questi agenti corrosivi, che però non va ad rovinare la superficie del legno e fa trasparire le sue venature, cosicché rimane quell’aspetto dall’effetto naturale del legno.

A differenza del legno da interni, quello da esterni viene a contatto con gli agenti atmosferici, quindi nella ricerca di vernici e impregnanti per il legno, si dovrà fare attenzione a scegliere un prodotto con delle specifiche caratteristiche, ad esempio che sia idrorepellente.

Anche per la scelta delle vernici, si dovrà trovare un prodotto che colora il legno e allo stesso tempo lo possa proteggere dalle intemperie e che non scolori col tempo. Inoltre esistono anche prodotti che contengono additivi specifici che possono filtrare le radiazioni UV.

Come trattare il legno per esterno

Passiamo dunque a capire come trattare il legno per esterno.

Se il legno è nuovo, prima bisogna applicare un trattamento antifungino e/o antitarlo.

In caso di fori o fessure, si possono chiudere con dello stucco da legno e poi lisciare bene la superficie trattata.

Dopo aver pulito bene il legno, non appena la sua superficie è asciutta possiamo procedere con lo stendere l’impregnante.

Questo va applicando nella direzione delle venature; si può passare col pennello, col rullo, con la spugna o con una apposita pistola da verniciatura.

Il miglior impregnante per il legno da esterno si può stendere anche con un tampone.

Per effettuare la manutenzione di legno già trattato in fase di produzione, basta di solito pulire la superficie con un apposito detergente e poi applicare l’impregnante.

In questo modo garantiremo ai nostri prodotti in legno una vita lunga e un aspetto davvero bello e curato nel tempo.