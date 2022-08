Guida acquascooter sul lungomare Nazario Saurio, sanzionato 32enne di Bari

Intensa l’attività di controllo del litorale da parte della Direzione Marittima della Puglia e Basilicata Jonica, nell’intero ambito regionale di giurisdizione.

Come preannunciato all’inizio della stagione estiva dall’Autorità Marittima, sono stati intensificati i controlli mirati alla repressione di condotte illecite derivanti dall’utilizzo improprio di moto d’acqua. In particolar modo, nello scorso weekend, personale militare a bordo del battello veloce GC A 62 della Guardia Costiera barese ha intercettato un acquascooter condotto ad elevata velocità all’interno delle barriere frangiflutti sul lungomare Nazario Saurio di Bari.

Dal controllo effettuato ne scaturiva la contestazione per guida senza patente, navigazione sotto costa nonché navigazione in orario non consentito.

A ben 4590 euro ammonta l’importo della sanzione amministrativa comminata al conducente del mezzo, un 32enne barese al quale è stata ritirata la documentazione relativa al mezzo, c.d. dichiarazione di potenza, con conseguente provvedimento dell’Autorità Marittima barese di inibizione all’utilizzo dell’unità ai sensi dell’articolo 53 quinques del Codice della Nautica da Diporto.