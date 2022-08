“Miss e Mr. Estate Bari 2022”, a Palese la I edizione del concorso

Il 27 agosto 2022 si terrà presso l’arena della Chiesa San Rocco e Sacro Cuore di Palese Macchie (BA), la prima edizione del concorso di bellezza “Miss e Mr. Estate Bari 2022”.

L’organizzazione generale sarà curata dall’Associazione Culturale PALESE FUTURA con a capo il presidente Sandro Petruzzelli, che sarà coadiuvato e supportato da Vito Basile (Sport & Spettacolo) e Mimmo Chieppa.

Alla direzione artistica lo showman barese Tommy De Ceglie e alla direzione casting Laura Palasciano; quest’ultimi due saranno anche i presentatori dell’evento.

Le bellezze femminili e maschili in passerella che si sfideranno per la fascia di Miss Estate Bari e Mister Estate Bari, saranno preparate dagli hair stylist Mariana Ranieri e Angelo Marsico.

Numerosi gli ospiti che allieteranno la serata, una kermesse di bellezza, musica, cabaret e spettacolo. In evidenza la presenza del duo comico proveniente dalla trasmissione televisiva Mudù, Umberto Sardella e Antonella Genga e del cantante Santino Cardamone reduce dal talent show X-Factor. A completare la scaletta delle ospitate ci saranno anche il duo canoro composto da Davide Trotti e Deborah Luceri, reduci dalla vittoria in The Winner is, celebre trasmissione condotta da Gerry Scotti su Mediaset, il coinvolgente e

sempre più popolare Denny Project e la frontgirl Musa, reduce anch’essa dalle prime posizioni nelle classifiche nazionali di disco music.

Non mancheranno anche i momenti dedicati al ballo con il campione Italiano di danze latino-americane Thomas Altieri, il talento puro della piccola Veronica Sblendorio a rappresentanza della scuola di ballo Oro Dance (insegnanti Donatella Lopez e Rossana Mastrocesare) e infine la classe e la dinamicità della Dynamyk Ballet e Dynamyk Dance (insegnanti Ivana De Sio, Claudia Zonno e Miriam De Gennaro).

Media Partners dell’evento saranno Radio Made in Italy e Meditteranea Tv (che organizzerà anche una diretta streaming dell’evento).

L’evento sarà patrocinato dal Comune di Bari e dal V° Municipio, e inizierà alle ore 20:30. Il costo del biglietto sarà di soli € 3,00 ed è possibile già poterli acquistare in prevendita presso le seguenti rivendite:

Ferramenta Marinelli, corso Vittorio Emanuele, 77 – Palese-Bari

Edicola Petruzzelli, via A. Diaz, 6 – Palese-Bari

Flapper Bistrò, Via Don Giuseppe Minerva, 32 – Palo del Colle (BA)