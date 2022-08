Scegliere occhiali da sole di qualità eccezionale

Occhiali da sole, quali scegliere

Il vasto mondo degli occhiali da sole offre ogni anno modelli eleganti e alla moda, sportivi, per la vita outdoor, per adulti e bambini, con lenti graduate, polarizzate, antiriflesso.

Insomma, non ci resta che l’imbarazzo della scelta per trovare occhiali da sole di qualità eccezionale che facciano per noi.

Si ma, tra gli occhiali da sole, quali scegliere? Di certo ognuno di noi ha i propri gusti e uno stile personale da rispettare anche negli accessori come possono essere un paio di occhiali.

Ecco che allora dobbiamo analizzare bene quali sono le nostre esigenze per scegliere per noi e i nostri cari degli occhiali da sole di qualità eccezionale, con la montatura adatta al nostro ovale, del colore che risalti il nostro incarnato, e con lenti che possano adattarsi al meglio alle nostre necessità.

Infatti gli occhiali da sole non solo sono un elemento di bellezza, o da utilizzare per proteggersi dai raggi dannosi del sole; essi possono anche fungere da occhiali da vista, con le lenti graduate.

Quindi se abbiamo un problema alla vista, possiamo ordinare un bel paio di occhiali da sole con lenti graduate, che possono risolvere sia il problema del sole che quello della nostra vista.

Ce ne sono di tutte le forme e dimensioni, per donna e per uomo.

I migliori occhiali da sole donna

Se cerchiamo i migliori occhiali da sole da donna, di certo non dovremo trascurare la moda del momento, per azzeccare i modelli più trendy e di buon gusto, da abbinare magari anche al nostro outfit in ogni posto dove andiamo.

La forma di moda per gli occhiali da sole donna quest’anno è quella oversize, ovvero di grandi dimensioni, magari con montatura tartarugata o nera.

Ancora vanno sempre di moda quelli cat-eye e quelli rotondi.

Ovviamente dovremo anche sempre verificare che le lenti di questi occhiali siano adatte a noi, e che seguano la normativa vigente, per rispettare alcuni parametri standard, tra cui i tipi di filtri usati per le lenti. Ci sono infatti 5 categorie di filtri, si va dalla 0 o A (lenti più chiare) fino alla categoria 4 o E, ovvero delle lenti che vanno a impedire il passaggio di ben un 98% della luce.

Quindi per trovare i nostri occhiali da sole di qualità eccezionale dovremo fare attenzione a tutte le caratteristiche che essi devono avere.

I migliori occhiali da sole uomo

Anche per l’uomo negli anni l’occhiale da sole è diventato un accessorio fashion, che rispetta i dettami della moda.

Ovviamente anche per uomo ci sono modelli di occhiali che quest’anno vanno per la maggiore, come ad esempio gli occhiali con lenti esagonali e astine in metallo.

Ancora i migliori occhiali da uomo moderni sono quelli dalle forme standard ma montatura grossa, magari in acetato, o ancora quelli con le lenti a specchio, molto di moda negli anni ’80 e ritornati alla grande in questi anni.

Bisogna però ricordare che occhiali da sole di qualità eccezionale non si limitano ad avere un bell’aspetto, ma offrono anche tanti vantaggi nel proteggere i propri occhi, soprattutto per effettuare sport o per chi è alla guida.

Migliori occhiali da sole per guidare

Oltre alle lenti graduate, gli occhiali da sole possono anche venire dotati di lenti foto cromatiche o polarizzate.

Le lenti foto cromatiche sono lenti che a seconda di quanto è intensa la luce dei raggi solari, diventano più scure o più chiare, dando una perfetta protezione agli occhi in ogni contesto.

Per quanto riguarda invece le lenti polarizzate, tratta di un tipo di lenti che proteggono dal riverbero e dei raggi che battono sulle superfici riflettenti.

Si tratta dei migliori occhiali da sole per guidare, infatti il manto stradale, sopratutto se bagnato, può essere una superficie riflettente, cosi come uno specchio d’acqua, la neve o una superficie metallica.

Avremo quindi una maggiore protezione contro l’affaticamento visivo sopratutto di chi è alla guida, dato che l’occhio non si stanca per il continuo adattarsi al riflesso e quindi un maggiore comfort visivo.