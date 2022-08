“Quartiere”: questa mattina la presentazione del primo torneo cittadino Streetball

È stato presentato questa mattina, sul campo di basket all’interno di parco 2 Giugno, “Quartieri”, il primo torneo cittadino di streetball, il basket da strada che si gioca in tre contro tre. All’incontro con la stampa sono intervenuti l’assessore comunale allo Sport e Mario Lo Izzo, dirigente sportivo dell’ Asd Adria Bari, società che si occuperà dell’organizzazione della manifestazione sportiva in programma il 2, 9, 16, 23 e 30 settembre prossimi.

L’evento vedrà la partecipazione di quattordici squadre, composte da cinque componenti ciascuna (tre uomini e due donne, di cui una sempre in campo), in rappresentanza di altrettanti quartieri cittadini: Libertà, Murat, Poggiofranco, Palese, Santo Spirito, Carbonara, Carrassi, Torre a Mare, Picone, Loseto, Ceglie del Campo, San Paolo, Japigia e Madonnella.

Le squadre saranno suddivise in quattro gironi e dovranno ottenere 26 punti per vincere la partita a turno unico. Nel corso del torneo, arbitrato da giudici di gara federali, saranno poi stilate le classifiche che porteranno alla composizione di due gironi attraverso la formula dei playoff, con semifinali e finali. Tutte le squadre, a prescindere dai risultati effettivi, resteranno in gara per l’intera durata della manifestazione.

L’obiettivo degli organizzatori è quello di incentivare i giovani a svolgere attività sportiva all’aperto sui cinque playground cittadini individuati per la manifestazione: i campetti nella zona 167 a Palese e nell’area nuova di Loseto, i playground sotto il ponte Adriatico e nel parco 2 Giugno e il campo in via Tenente Cesare Suglia a Japigia.

“Il mese di settembre sarà dedicato al basket 3 contro 3 – ha dichiarato l’assessore allo Sport -. La nostra idea è quella di far vivere e animare i tanti playground e spazi pubblici dedicati allo sport realizzati in questi ultimi anni, soprattutto nelle aree più periferiche. Questa manifestazione in realtà si svolgeva tanti anni fa ma su un campo di basket regolamentare e al chiuso. Abbiamo voluto renderla più moderna e inclusiva attraverso l’organizzazione di questo torneo tra quartieri, grazie al quale potremo divertirci spostandoci da Palese a Loseto, da Japigia a Libertà passando per lo storico campo di parco 2 Giugno”.

“Adria Bari ha subito risposto alla chiamata dell’assessorato allo Sport – ha proseguito Mario Lo Izzo -. Siamo pronti ad avvicinare tanti giovani allo streetball, soprattutto consentendo a donne e uomini di giocare la stessa partita. Il premio in palio per la squadra vincitrice consiste nella possibilità di usufruire di “buoni” da spendere praticando altre discipline sportive, perché il nostro obiettivo è promuovere lo sport in tutte le sue forme e il benessere che ne deriva”.