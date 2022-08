Coronavirus, in Puglia casi in calo ma picco di decessi: ben 23 in 24 ore

Ieri in Puglia sono stati effettuati 16.167 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 3.047 casi positivi, così suddivisi: 855 in provincia di Bari, 213 nella provincia BAT, 322 in provincia di Brindisi, 316 in provincia di Foggia, 760 in provincia di Lecce, 455 in provincia di Taranto, 113 casi di residenti fuori regione, 13 casi di provincia in definizione. Sono stati registrati 23 decessi.

I casi attualmente positivi sono 50.402; 438 sono le persone ricoverate in area non critica, 17 sono in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 12.186.510 test; 1.410.745 sono i casi positivi; 1.351.481 sono i pazienti guariti; 8.862 sono le persone decedute. I casi positivi sono così suddivisi: 457.328 nella provincia di Bari; 123.523 nella provincia BAT; 132.985 nella provincia di Brindisi; 200.875 nella provincia di Foggia; 286.044 nella provincia di Lecce; 191.632 nella provincia di Taranto; 13.625 attribuiti a residenti fuori regione; 4.733 di provincia in definizione.