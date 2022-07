Passare le vacanze in villaggi turistici in Calabria esclusivi

Villaggio turistico in Calabria sul mare

Se non avete ancora prenotato le vostre vacanze estive, perchè non scegliere un bel villaggio turistico in Calabria sul mare?

I villaggi turistici sono di solito ubicati direttamente sul mare e questo ci permette di godere del meraviglioso panorama marino ogni giorno.

Se visitiamo la Calabria troveremo coste frastagliate ma anche baie e spiagge sabbiose, con un mare dalle mille sfumature di azzurro, che attira ogni anno migliaia di turisti da tutto il mondo che vengono a passare qui le proprie vacanze.

Da Nord troverete le più belle spiagge sulla costa Tirrenica, come Praia a Mare e San Nicola Arcella e Amantea, la nota Tropea e Capo Vaticano fino a Scilla.

Sulla costa ionica troviamo invece le spiagge di Punta Alice a Cirò Marina, Capo Rizzuto, Siderno, Bova Marina.

A Capo Rizzuto una bellissima spiaggia è quella di Le Cannella, che offre un lungo litorale di sabbia fine e dorata, bagnata da un mare cristallino e trasparente, con tutte le sfumature di azzurro. Potrete anche immergervi alla scoperta dei suoi bellissimi fondali, con tantissime specie di pesci.

Quindi senza difficoltà potrete trovare villaggi turistici in Calabria esclusivi, dove organizzare la vostra vacanza ideale.

Il villaggio vi da la possibilità di soggiornare in una struttura alberghiera, con tantissimi servizi, che offre anche animazione quotidiana e serale, sia per grandi come per piccini, e tante attività durante il giorno, oltre a escursioni e la possibilità di visitare i dintorni.

La formula all inclusive del villaggio turistico offre il tutto compreso, quindi come un hotel a pensione completa e con servizio spiaggia incluso.

Ovviamente se aveste delle esigenze diverse, potrete creare il vostro pacchetto vacanza assieme all’operatore dell’agenzia di viaggi.

Oggi queste agenzie sono spesso online, per cui già consultando le varie offerte sui siti web di viaggi e vacanze potrete farvi un’idea di quale meta scegliere e in quale struttura soggiornare; inoltre chiamando telefonicamente un operatore turistico del sito potrete aver i migliori consigli per organizzare passo passo la vacanza che fa per voi.

Villaggi in Calabria all inclusive family

Proprio la grande varietà di spiagge calabre da la possibilità di soggiornare con i bambini, che troveranno bellissime spiagge di sabbia dove giocare e fare i castelli di sabbia, e bagnarsi in fondali bassi.

Con i villaggi in Calabria all inclusive family il vostro soggiorno sarà perfetto e curato in ogni dettaglio, per avere tutte le comodità che servono a una famiglia con bambini.

Infatti nei villaggi turistici in Calabria esclusivi potrete trovare tantissimi servizi per i bebè come la nursery, la zona pranzo con scaldabiberon e omogeneizzati, il noleggio passeggini, inoltre aree giochi interne ed esterne, il baby club, il mini club con animatori preparati e che possono seguire i bambini organizzando giochi e attività a seconda delle fasce d’età.

Anche i più grandi potranno trovare divertimento e attività adatte a loro, pur rimanendo nel perimetro del villaggio, quindi i genitori non dovranno preoccuparsi di nulla e potranno godersi tranquillamente la loro vacanza.

Offerte di villaggi in Calabria

Precisiamo che la formula all inclusive vi offre tantissimi vantaggi e anche un bel risparmio, avendo a disposizione tutto compreso, il soggiorno e spesso anche il viaggio.

Se poi consultate i siti web di viaggi e vacanze troverete anche tante offerte di villaggi in Calabria, sia con formula all inclusive, che low cost e last minute.

Oltre a tutte le varie offerte, spesso ci sono anche villaggi dove i bambini sotto i 12 anni non pagano; quindi potrete trovare anche prezzi e offerte convenienti, per creare ad hoc la vostra vacanza, in villaggi turistici in Calabria esclusivi ma secondo il vostro budget.