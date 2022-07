Come preparare il giardino per il grande caldo

Con l’arrivo della bella stagione sono in tanti quelli che decidono di arricchire il proprio spazio verde per viverlo al meglio ogni giorno: oggi ti daremo le dritte migliori per trasformare il giardino in un’oasi di relax.

Scegli il giusto ombrellone da esterno

È sempre bello potersi concedere un momento di relax nel proprio angolo di verde e se anche tu stai pensando di organizzare al meglio il tuo giardino in vista delle giornate più calde. Per prima cosa, avrai bisogno di uno di quei ombrelloni da giardino di qualità che ti permettono di stare in giardino, al tuo tavolo, senza bruciarti. In questa maniera, potrai anche ospitare i tuoi amici per un pranzo all’aperto, rimanendo all’ombra. Nel caso di esigenze specifiche, peraltro, potrai anche divertirti a scegliere l’ombrellone più adatto per le tue necessità. Nei negozi che propongono arredamento per l’outdoor sono proposti i classici ombrelloni con palo centrale, ma anche quelli dotati di braccio laterale. Questa soluzione è perfetta specie se desideri organizzare al meglio l’angolo in cui rilassarti, godendo appieno dell’ombra, senza aver alcun fastidio del piede centrale dell’ombrellone posto sotto il tavolo. Per quanto riguarda le dimensioni, poi, anche in questo caso avrai l’imbarazzo per la scelta: esistono soluzioni di ogni tipo, con tele ampie che ti permettono di creare anche una vasta area di fresco. Anche per quanto riguarda i colori e i materiali potrai divertirti a selezionare il migliore in base allo stile che hai già impostato nel tuo spazio verde. Per esempio, potrai acquistare l’ombrellone con il palo di legno, come pure soluzioni più leggere realizzare in alluminio da esterno.

Scegli le sedie e le sdraio per star comodo all’aperto

Una volta che avrai selezionato l’ombrellone più adatto per il tuo giardino, sarà il turno delle sedute: potrai scegliere di sistemare delle sedie e un tavolo oppure delle sdraio che ti consentiranno di sdraiarti a prendere il sole quando lo vorrai. Anche in questo caso è possibile trovare tante soluzioni in materiali differenti: ad esempio, ti sconsigliamo di prendere in considerazione l’acquisto di mobili da esterno in plastica, poiché questo materiale non è davvero robusto. Nel tempo potrai notare un cambiamento del colore – tenderà ad ingiallirsi – e successivamente perderà robustezza diventando anche un potenziale pericolo per le persone che decideranno sedersi nel tuo giardino. Materiali più robusti che potrai considerare per l’arredamento outdoor del tuo spazio verde sono il legno e l’alluminio. Un altro suggerimento è di controllare bene se le tele delle sdraio e delle sedie sono supportate per rimanere all’aperto anche nel caso in cui dovesse minacciare pioggia. Con un prodotto idrorepellente sarai certo di non ritrovarti a sedere su una sdraio zuppa d’acqua! Qualcosa avesse poco spazio, poi, ti suggeriamo anche di controllare tutte quelle soluzioni pieghevoli: in questa maniera, sarai certa di non ritrovarti con un giardino dove non si può camminare.

Non sottovalutare le piante

Dopo averti parlato delle soluzioni d’arredamento con mobili ed elementi d’arredo irrinunciabili per un giardino davvero accogliente, desideriamo ricordarti che anche le piante possono giocare un ruolo importante. Se deciderai di aggiungere del verde in più al tuo giardino non potrai far altro che contribuire a renderlo molto più bello. Per esempio, potrai creare delle siepi che terranno gli sguardi dei vicini lontani oppure aggiungere degli alberelli o delle belle palme per creare più punti di ombra dove non è possibile sistemare un ombrellone. Se ti piacciono i fiori, poi, potrai anche acquistare dei vasi di ampie dimensioni che si adattano ai mobili che hai acquistato per il tuo spazio di relax.

Con questi suggerimenti siamo certi di averti aiutato a realizzare uno spazio piacevole dal punto di vista estetico, ma anche pratico in cui poter trascorrere le proprie giornate all’aria aperta!