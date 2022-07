Pericolo in via Dante Alighieri: si è aperta una voragine al centro del marciapiede

Pericolo in via Dante Alighieri 110: questa mattina si è aperta all’improvviso una profonda voragine al centro del marciapiede. A evitare il peggio il pronto intervento della Polizia Municipale, che ha subito messo in sicurezza il luogo.

«Ciò che spaventa – ha segnalato il lettore – è che sotto la voragine non si riesce a vedere il fondo del buco. Abbiamo quindi paura che queste voragini possano aprirsi in altri luoghi e in altri momenti causando incidenti anche gravi ai passanti nel quartieri più antichi di Bari».