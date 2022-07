Il programmatic audio e l’evoluzione della radio: le opinioni di Gianpio Gravina

La radio sta attraversando una vera e propria evoluzione nel corso degli ultimi anni, configurandosi come un mezzo sempre più apprezzato che rispecchia l’andamento delle nuove tecnologie. Assistiamo sempre di più ad un rafforzamento degli strumenti radiofonici, che si propongono nei confronti degli utenti anche attraverso internet o in mobilità. A parlare dell’evoluzione del settore radiofonico, anche in relazione all’ambito pubblicitario e alla mancanza di una linearità dei palinsesti, è stato Gianpio Gravina, CEO della web agency Publicom. Gravina ha fatto riferimento proprio all’esperienza che riguarda la trasformazione della radio, che si avvia sempre di più verso le opportunità dell’advertising attuale.

Le caratteristiche dell’advertising digitale contemporaneo

Secondo Gianpio Gravina, CEO di Publicom, si deve andare oltre quella concezione, secondo la quale sia possibile contare soltanto sulla linearità dei palinsesti. E tutto ciò vale anche per il formato audio, che si apre ad un’esperienza multicanale. Da questo possiamo comprendere fino in fondo quali sono le caratteristiche dell’advertising digitale contemporaneo.

L’esperto Gravina ha spiegato che oggi possiamo pensare sempre di più alla radio come un formato in grado di identificare gli utenti tramite alcuni dati essenziali. Fra questi dati ci sono quelli geografici, demografici, i comportamenti di ascolto e le connessioni social stabilite dagli utenti nel corso del tempo.

In questo modo si ha la possibilità di raggiungere l’utente in maniera molto più precisa, assecondando quelli che sono i suoi interessi o le sue esigenze. Oggi tra l’altro dobbiamo renderci conto che il formato audio tipico della radio è sempre più usufruito anche in mobilità. È un fattore importante di cui non possiamo non tenere conto per stabilire le campagne pubblicitarie.

Si parla infatti sempre di più di programmatic audio, che dà la possibilità di avere un maggior controllo sui criteri di targeting. Si va a cercare di raggiungere gli utenti specifici, in modo da ottimizzare le strategie di advertising.

Infatti adesso si possono avere molte possibilità per ciò che riguarda il controllo della frequenza. Si può gestire la frequenza con cui gli utenti ascoltano gli annunci e quindi si sprecano il meno possibile le impression. Le aziende tengono molto in conto questi elementi, perché la pianificazione, oltre che la progettazione delle campagne pubblicitarie, si può fare in maniera molto più mirata.

L’esperienza di Gianpio Gravina

Gianpio Gravina si è laureato nel 2010 al Politecnico di Milano in Ingegneria delle Telecomunicazioni. Publicom nasce nel 2012 a Milano, proponendosi come una web agency che via via si avvicina sempre di più al campo della pubblicità. Gravina fonda Publicom dopo le sue precedenti esperienze lavorative, che sono iniziate subito dopo la laurea in Capgemini per Vodafone Global. Gravina infatti si occupava della gestione della piattaforma del servizio MMS.

Nel 2017, dopo aver seguito dei corsi di perfezionamento a Londra e aver conseguito certificazioni Google importanti, ha la possibilità di consolidare le partnership con ITSimplycom e la web agency creativa Relive Communication nata a Cagliari.

Nel 2018 è stato eletto nel consiglio direttivo del gruppo giovani di Confcommercio di Milano. Oggi si occupa di coordinare un gruppo che è composto da 20 collaboratori che operano in diversi Paesi in tutto il mondo. Publicom si contraddistingue per un approccio data driven marketing, che tiene conto del business aziendale e delle più disparate esigenze dei clienti.

In particolare la web agency di cui stiamo parlando si occupa di varie tematiche, come la pubblicità, gli e-commerce, i siti web, il web marketing, la grafica creativa, la SEO, il social media marketing. E poi ancora concentrandosi anche su display ADV, performance ADV, monitoring & reporting. L’esperienza della web agency in questione è quindi molto ampia, visto che abbraccia vari settori di riferimento.