Quale casetta di legno mettere in giardino oggi

Le casette da giardino in legno sono strutture versatili e funzionali, da sistemare nel proprio giardino.

Si tratta di veri piccoli chalet in legno, con travi a vista, dotati spesso di finestre e con porta apribile con serratura, dove tenere al sicuro i propri oggetti e attrezzi da lavoro, ma anche dove dedicarsi ai propri hobby.

Sul mercato ci sono vari modelli di casette in legno, di varie forme e dimensioni.

Si va infatti da quelle piccole, da terrazzo, di un metro per due, a quelle due per due, tre per tre, e così via, senza pavimento, con porta anche doppia, tetto spiovente o a falda unica, fino a quelle più grandi, magari 4 per quattro m o cinque per quattro, ideali anche come stanza dove passare il proprio tempo libero, dotate di pavimento, tetto e pareti isolate a dovere.

La casetta per il giardino di legno viene realizzata di solito in abete nordico proveniente da conifere di foreste a gestione controllata, ecologico e sano, con tutte le caratteristiche della migliore qualità e tracciabilità.

Questo legname deve riportare il simbolo Fsc, ovvero di foreste a gestione controllata appunto.

Ci sono casette a pannelli prefabbricati o realizzate con la costruzione blockhouse, ovvero di travi a incastro una nell’altra, senza ausilio di viti o di bulloni.

Queste costruzioni risultano molto solide e resistenti nel tempo, dato che la pressione delle travi tra loro produce luna forte stabilità.

Casetta da giardino in occasione

Il prezzo del legno ultimamente è salito un po’ rispetto agli anni passati, ma questo non significa che una casetta in legno sia costosa.

Infatti se si acquista direttamente dal produttore, si avrà un prezzo anche scontato del 60% da quello di listino.

Inoltre sul mercato si può trovare una occasione di casetta da giardino, magari usata ma tenuta bene, oppure in outlet, ovvero magari ultimo pezzo di una serie.

È importante verificare sempre però che la casetta sia in buone condizioni, che il legname abbia le dovute certificazioni e che la stessa struttura presenti le certificazioni di sicurezza e garanzia di qualità nel tempo.

Vi sono molti siti internet dove cercare la casetta per il giardino di legno dei sogni, tra una vasta gamma di proposte, e si possono anche trovare prezzi davvero interessanti.

Casette da giardino prefabbricate

D’altro canto la casetta per il giardino di legno è un must to have per il proprio spazio esterno, capace di regalare momenti di relax grazie alla comodità della sua struttura e alla versatilità delle sue forme e utilizzi.

Infatti si può usare sia come classico ripostiglio per oggetti e attrezzi da giardinaggio, sia come ottimo spazio in più dove dedicarsi al proprio hobby preferito, dove fare del bricolage, dove dipingere, lavorare il legno o la terracotta, oppure dove rilassarsi facendo yoga o ginnastica.

Insomma ognuno può trarre il meglio dalla propria casetta, che offre un posto extra in casa da utilizzare come più si preferisce.

Le casette da giardino prefabbricate sono facili da costruire e montare, essendo realizzate con pannelli pre-assemblati. Molte di queste casette sono anche abitabili, con diversi vani al loro interno, ideali per passarvi le vacanze, sia al mare come in montagna, ma anche dove vivere tutto l’anno, se delle dimensioni giuste.

Infatti i vantaggi di abitare una casa in legno sono indiscutibili, per prima cosa il legno è un ottimo isolante termo-acustico, inoltre le sue fibre elastiche sono resistenti ai sismi, e il legno dato che brucia lentamente è anche più resistente al fuoco che il cemento e il ferro.

Ecco solo alcuni dei motivi per cui scegliere la casetta in legno da giardino o anche abitabile per viverci tutto l’anno!