Coronavirus, continua a scendere il numero degli attualmente positivi

Ieri in Puglia sono stati effettuati 23.254 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 5.424 casi positivi, così suddivisi: 1.606 in provincia di Bari, 469 nella provincia BAT, 501 in provincia di Brindisi, 654 in provincia di Foggia, 1.129 in provincia di Lecce, 900 in provincia di Taranto, 133 casi di residenti fuori regione, 32 casi di provincia in definizione. Sono stati registrati 2 decessi.

I casi attualmente positivi sono 76.593; 478 sono le persone ricoverate in area non critica, 16 sono in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 11.942.995 test; 1.361.593 sono i casi positivi; 1.275.927 sono i pazienti guariti; 8.759 sono le persone decedute. I casi positivi sono così suddivisi: 443.022 nella provincia di Bari; 119.984 nella provincia BAT; 128.117 nella provincia di Brindisi; 195.026 nella provincia di Foggia; 274.995 nella provincia di Lecce; 183.593 nella provincia di Taranto; 12.352 attribuiti a residenti fuori regione; 4.504 di provincia in definizione.