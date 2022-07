Da Procida arriva a Bari la mostra d’arte “Sulla rotta di antichi velieri”

Dopo il successo ottenuto sull’Isola di Procida, è approdata a Bari, il 14 luglio scorso, grazie a Vito Caldaro, presso FORMA 4 Art Gallery, in Via Argiro, 73, la Mostra d’arte: PROCHYTA – Sulla Rotta di antichi Velieri. Il progetto, a cura di Arianna Spizzico, è stato realizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale “ Ex Studenti Accademia di Belle Arti di Bari”) – Presidente Raffaella Del Giudice.

Il Progetto “PROCHYTA”, patrocinato dal Comune di Procida – Capitale Italiana della Cultura 2022, è un percorso a ritroso nel tempo ed ha lo scopo di salvaguardare l’Isola di Procida , splendido paradiso vulcanico, con i suoi crateri sommersi, che furono baie sicure per i grandi velieri Fenici. Obiettivo primario del progetto creativo è la promozione della ricerca e della riflessione, con uno sguardo alle lontane tracce dell’affascinante passato dell’Isola che non c’era – rendendola protagonista e soggetto ispiratore degli elaborati artistici realizzati su tavole lignee di cm 24 x 40. Nel vernissage Arianna Spizzico ha definito la mostra ‘una sorta di percorso artistico dedicato interamente alla bellezza globale che a Procida ci circonda e si respira e di cui siamo depositari nella miriade degli input passati e presenti attraverso i quali l’isola si è resa capace di interloquire con il mondo’.

Quindi Mito, Storia, Tradizioni, bellezza, magia di Procida nelle Opere degli Artisti in mostra ma anche la forza di ribellarsi come avviene nell’Opera Iosif – Dicastes, di Pina Catino.

Le sue due sirene non sono mute. Una dai riflessi d’oro e vermiglio si erge tra le onde, si ribella ai cambiamenti climatici, all’erosione; l’altra con la sua coda possente sembra voler porre un freno all’ inquinamento del mare. Non vogliono far morire il Mito, l’Isola, la Vita nel mare. . . [. . .questa Sirena combatte per un mare pulito, ne va della sua stessa vita!’ scrive Maria Catalano Fiore – Critico d’arte ]. ‘ L’Umanità sta andando verso la sua catastrofe’, scrive il Drammaturgo e Poeta Zaccaria Gallo, e che ci siano come la tua tante sirene a ribellarsi è assolutamente necessario. Ti ringrazio per il messaggio importante che la tua opera contiene . . ]

Gli Artisti in mostra: Arianna SPIZZICO, barese di nascita ma procidana d’adozione che definisce il Progetto ” Creato con il cuore e con la mente, sulla storia e sulla sempiterna bellezza di Procida”, Raffaella DEL GIUDICE, Tea MANCINI, Angelo PERRINI, Luca POTENTE, Carlo DICILLO, Pina CATINO dell’ “Associazione Culturale Ex Studenti Accademia Belle Arti di Bari” Associazione la cui attività decennale vanta l’organizzazione di eventi culturali di alto livello e costituita prevalentemente da artisti, creativi, docenti, e professionisti di diverse nazionalità, ed ha sede in Bari, nel suggestivo Palazzo Novecentesco Teodora Massa nei pressi dall’Accademia di Belle Arti. Essa promuove l’Arte nelle sue varie forme espressive come mezzo di comunicazione lanciando un guanto di sfida alle difficoltà materiali dovute al nostro recente passato -al fine di salvaguardare l’esistenza delle tradizioni culturali.

Tullia PUGLIESE, Gilda PANTULIANO, Iolanda SCOTTO Di MINICO , Didi MELLES, Annamaria QUADRETTI dell”Associazione Culturale Sinergie d’Arte di Procida”.

La Mostra sulla bellezza di Procida che ‘anche nell’era dei social e dei digital devices sa sorprenderci ancora’ sostiene Maurizio Brunialti – sociologo storico, e che sta registrando notevole flusso di visitatori, è aperta fino al 29 luglio in orario AM 10:00 – 12:00 PM 17:00 – 20:00. Info 3466260299 – ingresso libero.