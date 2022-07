Dermo-pigmentazione estetica: la soluzione di Anastasia Rizzi Lab

Quando la passione diventa un lavoro, ogni giorno si operano scelte nuove per approfondire, aggiornarsi e diventare veri e propri esperti in materia. È forse questa la chiave del vero successo: fare ciò che si ama.

Può ben dirlo Anastasia Rizzi che nel febbraio 2019 decide di avviare a Bitonto un’attività imprenditoriale, aprendo il suo centro estetico dedicato dapprima al mondo “nails” ossia di ricostruzione delle unghie e poi, alla fine di quell’anno, un’idea nuova: la voglia di imparare e di percorrere strade non ancora battute la portano ad approfondire le sue competenze in campo estetico, scoprendo il mondo della dermo-pigmentazione, la pratica che prevede l’inserimento di pigmenti nella area sottostante all’epidermide, ovvero nel derma.

«Ho studiato presso la “Orsini & Belfatto”, la più prestigiosa accademia italiana in fatto di dermo-pigmentazione – spiega Anastasia – perché desideravo scoprire questo particolare campo dell’estetica. I fondatori dell’accademia, Ennio Orsini e Tony Belfatto, sono maestri di livello internazionale di questo settore. Quando alla fine del 2021 ho completato il percorso formativo, sono diventata assistente attiva e ho affiancato gli insegnanti nelle masterclass, passando, in appena un anno e mezzo, da allieva a maestra.

In seguito, mi sono specializzata nel trattamento degli inestetismi di natura para-medicale. Le donne che dopo una mastectomia hanno perso completamente il complesso areola-capezzolo si rivolgono a me per avere apposite protesi del tutto artigianali e personalizzate che ridonano al seno un aspetto normale e del tutto realistico».

Il centro di Anastasia Rizzi offre tutti i servizi di estetica di base, dalla ricostruzione delle unghie ai trattamenti viso/corpo, dall’epilazione alla laminazione delle ciglia, passando per l’ampio ventaglio di prestazioni disponibili in fatto di dermo-pigmentazione e protesi.

I trattamenti di dermo-pigmentazione comprendono, sul viso, il trucco permanente di sopracciglia, labbra e occhi mentre nel resto del corpo vanno a interessare oltre al complesso areola-capezzolo, anche macchie ipo e ipercromiche derivanti da vitiligine o senilità. Il dermopigmentista, infatti, opera secondo criteri para-medicali di medicina estetica per restituire al volto e al corpo il loro aspetto naturale.

Generalmente, chi ha subito un diradamento delle sopracciglia in seguito a forme particolari di alopecia può ricorrere a queste tecniche estetiche per avere un aspetto più bello, ordinato e definito. Ciò vale anche per coloro che riscontrano danni al contorno labbra a causa di gravi herpes o di labbro leporino. Anche quando vi sono esiti cicatriziali problematici, la dermo-pigmentazione può ridare all’area cutanea interessata una seconda vita e un aspetto più bello e normale. Che si tratti di rimediare a precisi inestetismi derivanti da una patologia o di scegliere per sé un look diverso e gradevole, la dermo-pigmentazione si rivela sempre un’ottima soluzione.

In caso di mastectomie o altri interventi fortemente invasivi che compromettono l’immagine del corpo, molti chirurghi considerano ormai la dermo-pigmentazione una pratica complementare alla medicina estetica. La ricostruzione del complesso areola-capezzolo, che viene eseguita con apposite protesi realizzate artigianalmente, è integrata dalla dermo-pigmentazione proprio con l’obiettivo di conferire al seno un aspetto quanto più naturale possibile.

Ipoallergenici, biocompatibili e certificati dal Ministero della Sanità, i colori utilizzati nella dermo-pigmentazione non sono affatto nocivi e alla fine il trattamento non è nemmeno doloroso. Per quanto la percezione del dolore sia un fatto soggettivo. Per questo durante un intervento estetico, si possono usare specifici desensibilizzanti per operare serenamente, a beneficio del pigmentista e del cliente.

La dermo-pigmentazione è una pratica ormai molto diffusa anche in seguito alla crescente richiesta di collaborazione da parte di centri oncologici, cliniche private e chirurghi estetici.

Una passione per l’estetica, unita alla vocazione di aiutare le persone a sentirsi a proprio agio con il loro aspetto, fanno di Anastasia Rizzi Lab il luogo perfetto per tornare serenamente a risplendere.

