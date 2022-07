30° anniversario strage via D’Amelio, l’omaggio di Bari

In occasione del 30° anniversario della strage di via D’Amelio, in cui morirono Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, domani, martedì 19 luglio, il sindaco di Bari Antonio Decaro deporrà una corona di fiori sulla facciata esterna di Palazzo di Città alle 16.59, ora in cui esplose l’autobomba carica di tritolo in via D’Amelio.

Nella stessa giornata, alle ore 9, il vicesindaco Eugenio Di Sciascio deporrà una corona d’alloro in via Falcone e Borsellino e, a seguire, alle ore 9.30, nel giardino dedicato ad Emanuela Loi (l’area a verde tra largo 2 Giugno, via della Resistenza e via della Costituente), insignita della medaglia d’oro al valor civile per aver sacrificato la propria vita in difesa dello Stato e delle istituzioni.