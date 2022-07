Meta tag title: sa

Benefici della sauna a infrarossi

I raggi infrarossi sono delle onde elettromagnetiche, presenti in natura, e che hanno proprietà benefiche a livello psicofisico.

Per questo la sauna a infrarossi apporta molti benefici al corpo quando effettuiamo tale trattamento.

Sul mercato esistono anche molti modelli di sauna infrarossi da installare in bagno, per avere il benessere a portata di mano.

Prima di entrare nella sauna è meglio fare una doccia tiepida, per dilatare i pori e perchè così la pelle si prepara al trattamento.

è importante anche accedere in sauna del tutto asciutti.

I benefici della sauna a infrarossi sono davvero tanti.

Gli effetti benefici principali del bagno di calore si riscontrano a livello muscolare e articolare, migliorando la mobilità e eliminando i dolori articolari.

Possono aiutare a combattere la stanchezza, gli stati di ansia e stress e l’insonnia, migliorano la circolazione e il flusso sanguigno

Il calore inoltre aiuta il nostro corpo a produrre di endorfine, l’ormone del benessere, con notevole apporto di positività e relax.

Inoltre stare esposti al caldo fa sudare e in questo modo si eliminano tossine e impurità della pelle e si purifica il corpo, rafforzando anche le proprie difese immunitarie.

Inoltre la pelle diventa più luminosa e tonica, e il calore fa eliminare i liquidi in eccesso dando una mano nel combattere la cellulite e la fastidiosa caratteristica della pelle a buccia d’arancia.

E’ meglio però chiedere consiglio al proprio medico prima di iniziare un trattamento con la sauna, e anche prima di scegliere una sauna infrarossi da installare in bagno.

Sauna infrarossi a un posto

Oggi le migliori marche di sauna a infrarossi da installare in bagno offrono modelli di tante tipologie, per accontentare proprio tutti.

Infatti anche se nel nostro bagno di casa non c’è tanto spazio, non ha importanza; esistono infatti pratici modelli di sauna infrarossi a un posto, da inserire in una nicchia o un angolo del bagno, e poter godere così dei benefici della sauna anche in un ambiente ristretto.

La sauna a infrarossi inoltre avrà solo necessità di essere collegata alla corrente elettrica, e poi si potrà utilizzare ogni qualvolta ce ne fosse bisogno.

La sauna infrarossi a due posti

Per chi avesse più posto a disposizione c’è anche la sauna infrarossi a due posti, da condividere con il proprio partner o con un familiare, per trovare il benessere quotidiano insieme.

La sauna infrarossi da installare in bagno offre molte caratteristiche tecnologiche, come il pannello di controllo elettronico da cui gestire tutte le funzioni della sauna, la ventilazione, l’illuminazione, e tanti optionals come ad esempio la radio o il lettore cd per ascoltare la propria musica preferita, lo ionizzatore per la profumoterapia e la funzione di cromoterapia.

La struttura viene realizzata sempre in legno, come per la sauna finlandese, legno che deve essere di qualità e avere le corrette certificazioni.

Sauna infrarossi o finlandese

Ci potremo a questo punto chiedere se sia meglio la sauna infrarossi o finlandese.

La differenza maggiore tra la sauna finlandese e la sauna ad infrarossi sta nel modo in cui viene emanato calore.

Infatti nelle saune tradizionali finlandesi il calore viene generato dall’acqua che gettata sulle pietre roventi produce il vapore e riscalda l’ambiente, con temperature che arrivano anche attorno agli 80-90 gradi.

Nelle saune ad infrarossi invece il calore proviene da lampade a infrarossi posizionate sulle pareti, che riscaldano il corpo in profondità e non l’aria attorno. Questo permette di avere temperature più basse, attorno ai 40-60 gradi, e un calore costante.

La sauna a infrarossi è consigliata quindi per chi non ama le alte temperature, e inoltre si possono avere esposizioni più lunghe che nella sauna finlandese (anche 20-30 minuti).