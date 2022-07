Sopralluoghi a Palese e Santo Spirito, «due aree importanti al servizio dei residenti»

Questa mattina l’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Galasso, accompagnato dal presidente del Municipio V Vincenzo Brandi e dai tecnici degli uffici comunali, ha effettuato un sopralluogo a Palese, dove da poco si sono conclusi i lavori di abbattimento dell’ex struttura ricettiva Ancora, e a Santo Spirito per la piazza che ospiterà un’area di parcheggio in via Udine al servizio della collettività, realizzata nell’ambito di un intervento edilizio privato.

Per quanto riguarda quest’ultimo intervento, l’area in questione, contigua a via Udine che, una volta terminata, ospiterà anche il mercato settimanale di Santo Spirito, troverà una migliore allocazione rispetto alla quella attuale. L’intervento rientra nell’ambito delle opere di greening urbano con l’utilizzo di pavimentazioni drenanti e la piantumazione di nuove alberature.

Il sopralluogo odierno è stato utile a verificare la possibilità di utilizzare una parte dell’area, dove i lavori si sono conclusi, già dal prossimo mese di agosto, così da poterla mettere a disposizione dei cittadini e dei turisti in occasione dei numerosi eventi organizzati nei pressi del lungomare di Santo Spirito. Nei prossimi giorni, quindi, sarà effettuato un ulteriore approfondimento sulla definizione dei dettagli propedeutici all’utilizzo temporaneo dell’area, fermo restando che i lavori sulla restante parte del cantiere, relativo sia alla piazza sia all’edificio privato, andranno avanti fino al prossimo autunno.

Per ciò che attiene all’altro sopralluogo sul lungomare di Palese, che ospitava la struttura dell’ex Ancora, oggi demolita totalmente nella parte in superficie, permangono ancora alcuni piccoli dettagli da rimuovere, tra cui muretti esterni e superfici accessorie, compreso l’asfalto presente nella zona adibita alla sosta al servizio dell’ex ristorante, oltre alle componenti prefabbricate apposte a protezione dei veicoli in sosta nei pressi del mare.

Qui l’amministrazione, subito dopo aver ripristinato lo stato dei luoghi, conta di provvedere ad una sistemazione che garantisca la fruibilità dello spazio attraverso la posa di ciottoli in sicurezza, nonché alla realizzazione, in continuità con l’esistente, di un tratto di circa 50 metri di marciapiede riservato ai pedoni che, specie nel periodo estivo, frequentano quel tratto di lungomare.

Sarà cura sempre dell’amministrazione ripristinare la carreggiata nella sua interezza rimuovendo il restringimento prodotto dal ristorante e prolungando il camminamento oggi interrotto in prossimità di quello che era l’ingresso alla struttura.

“I sopralluoghi di oggi sono stati utili a rendere fruibili nel minor tempo possibile due aree importanti al servizio dei residenti di Palese e Santo Spirito, che ci auguriamo migliorino la vivibilità delle zone interessate – commenta Galasso -. In particolare, sulla vicenda dell’ex Ancora siamo soddisfatti per essere riusciti a demolire una struttura fatiscente che ormai aveva scarse possibilità di essere recuperata attraverso investimenti privati, oltre a rappresentare un pericolo per la sicurezza degli abitanti delle zone limitrofe. Sempre su quest’area contiamo di lavorare ad un prossimo bando che preveda la realizzazione di una struttura idonea per dimensioni e standard di realizzazione, così da affidarne la concessione e offrire ulteriori servizi ai bagnanti di questo tratto di costa”.