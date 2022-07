E se la cistite non dà sintomi? Come si tratta la batteriuria asintomatica

Si sente spesso parlare di cistite: quasi sempre, nel sentirla nominare si pensa alla fastidiosa infiammazione ben nota per il bruciore mentre si urina e per la necessità di urinare con grande frequenza.

Tuttavia, esistono forme di cistite anomale, in cui l’infiammazione della vescica e delle vie urinarie non presenta sintomi. Si parla in questi casi di “batteriuria asintomatica”: andiamo a scoprire in quali circostanze è comune che questo si verifichi, in che modo si deve gestire una situazione di questo tipo e se esiste una forma di prevenzione rispetto allo sfociare nella vera e propria infezione.

Casi frequenti di batteriuria asintomatica

Per prima cosa, parlando di vie urinarie, è bene sottolineare che nella vescica alcuni batteri vivono abitualmente (si parla di micro flora batterica, infatti) ma che la quantità dei batteri può in alcune occasioni diventare troppo elevata. Si usa quindi l’espressione “batteriuria asintomatica” quando nelle urine viene riscontrata la presenza di una colonia di batteri (>100.000 per mL di urina) appartenenti alla stessa specie, senza che ci sia alcun sintomo effettivamente percepibile. In alcune circostanze, con il passare del tempo la quantità di batteri appartenenti a quella colonia va ad aumentare nel tempo, portando il sistema immunitario della persona a reagire: in questo caso, si iniziano a manifestare i sintomi “classici” della cistite. Altre volte, invece, non ci sono cambiamenti nella quantità e nella tipologia di batteri: la persona non manifesta alcun tipo di fastidio.

Le casistiche più frequenti di cistite asintomatica sono quelle che si possono riscontrare nelle donne in gravidanza, nei bambini e nelle persone di età elevata (in particolar modo se soffrono di diabete). La motivazione per cui i sintomi restano assenti non è sempre la medesima: spesso la causa è rappresentata dalla qualità dei batteri, che talvolta non hanno la capacità di aderire alle pareti della vescica – quindi non arrivano ad infiammarla né a creare una vera e propria infezione, poiché vengono espulsi con l’urina (ma la loro riproduzione fa sì che nelle urine continuino ad essere presenti). In altre situazioni, è il sistema immunitario a giocare un ruolo cruciale: se è forte, infatti, è in grado di reagire efficacemente all’adesione dei batteri alle pareti della vescica, evitando anche in questo caso l’insorgenza dell’infezione sintomatica.

Proprio perché si tratta di casistica frequente, non sempre è chiara l’azione necessaria. Rispondiamo allora a due domande: in quali circostanze è opportuno agire per risolvere il problema della batteriuria? E quali casi di cistite asintomatica non richiedono invece alcun intervento?

Cistite asintomatica: quando trattarla?

Se grazie ad un’urinocoltura è emersa la presenza di numerosi batteri nelle urine, è normale domandarsi come si dovrà procedere.

Le linee guida suggeriscono che questa cistite asintomatica per la maggioranza dei casi non dovrebbe essere trattata, perché potrebbe essere difficile riuscire a farlo con efficacia ma soprattutto perché se il soggetto non presenta sintomi probabilmente il suo organismo troverà un equilibrio senza necessità di assumere antibiotici (i quali potrebbero alterare pericolosamente l’intera flora batterica).

Tuttavia, ci sono situazioni in cui si considera che consentire la proliferazione delle colonie sia rischioso. Quando è in corso una gravidanza, quando si tratta di neonati, quando sono previsti interventi invasivi a livello urologico, quando c’è stato un trapianto di rene o quando il sistema immunitario è indebolito (come nei casi di tumore) non si considera accettabile l’approccio standard e si procede con una terapia antibiotica.

Anche nei casi in cui non è considerato necessario intervenire, può essere una buona idea assumere integratori specifici e seguire un’alimentazione attenta e povera di zuccheri: queste indicazioni possono aiutare a ridurre la carica batterica, mantenendo asintomatica e innocua la condizione di batteriuria.