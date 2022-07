Le migliori asciugatrici in commercio nel 2022

L’asciugatura dei vestiti è uno degli aspetti più importanti per mantenere la casa pulita.

Un’asciugatrice è un ottimo aiuto in casa, ma ne esistono di molti tipi e marche diverse.

Trovare l’asciugatrice più adatta alle vostre esigenze può essere un’impresa ardua, perciò abbiamo stilato un elenco delle migliori scelte in termini di efficienza energetica, stile e durata:

AEG Serie 8000 T8DBE851

L’AEG Serie 8000 T8DBE851 è un’eccellente asciugatrice. Ha un cestello di grandi dimensioni e capacità, con una capacità di carico di 8 kg e un cestello di 8 kg.

Anche la velocità di centrifuga del motore a 1160 giri/min è tra le più elevate in questa categoria di asciugatrici.

I suoi 18 cicli diversi includono le opzioni Anti-crease, Sanitize, Wool/Delicate, Cotton/Normal, Quick Dry e Sportswear, oltre a una funzione di blocco dei bambini che può essere attivata o disattivata a seconda delle esigenze.

Questo modello è dotato anche di sette opzioni per le temperature di asciugatura, tra cui quella per i capi delicati a 60°C o quella per la lana a 50°C, se desiderate una cura dei vostri capi migliore di quella offerta dall’impostazione standard per il cotone.

Oltre a queste utili funzioni, include anche opzioni come la modalità di protezione della lana che protegge i tessuti delicati dal surriscaldamento durante il ciclo di asciugatura (abbassando le impostazioni del calore) in modo che non si restringano o sbiadiscano troppo durante il processo di asciugatura.

Electrolux PerfectCare 900 CycloneCare EW9H287DY

L’Electrolux EW9H287DY ha una grande capacità e può lavare facilmente per una famiglia di quattro persone.

La macchina è super silenziosa, il che la rende ideale per l’uso in casa.

Ha anche una buona efficienza energetica, che la rende ideale per chi è attento all’ambiente. Per quanto riguarda il funzionamento, la modalità di asciugatura automatica è semplice da controllare e da capire: basta dire quanti chili si vogliono asciugare e lasciare tutto il resto alla macchina!

La qualità costruttiva dell’asciugatrice è eccellente: potete essere certi che questa asciugatrice durerà per anni e anni di uso intenso senza rompersi o cadere a pezzi, anche in caso di guasto, è possibile reperire i pesi di ricambio facilmente su fingevida.it.

Bosch WTR87TW8IT

Il modello WTR87TW8IT di Bosch è un’ottima scelta per chi desidera acquistarne una nuova.

Ha tutte le caratteristiche standard che ci si aspetta da un apparecchio di questo tipo: controllo della temperatura, impostazioni dell’ora e una varietà di cicli.

Ma è anche dotata di alcune caratteristiche extra che la distinguono dalla massa.

Queste includono:

• Un monitor che mostra il tempo di asciugatura dei capi. In questo modo è facile controllarli in qualsiasi momento, senza dover aprire lo sportello e interrompere prematuramente il ciclo o prenderli quando sono ancora umidi ma non ancora pronti!

• Un sensore che vi faccia sapere quando i vostri capi sono pronti, in modo che possiate toglierli immediatamente (o metterli via) senza dovervi preoccupare di asciugare troppo o di danneggiare accidentalmente qualcosa, controllando gli oggetti periodicamente durante la giornata mentre si stanno ancora asciugando.

Samsung DV80T7220BT/S3

Il modello Samsung DV80T7220BT/S3 è un’asciugatrice di media capacità con 21 programmi, 5 impostazioni di temperatura, 7 modalità di asciugatura e 7 temperature di asciugatura.

Dispone di 9 tempi di asciugatura, 5 livelli di asciugatura e 7 opzioni per applicazioni come l’anti-crespo o gli effetti speciali.

Il modello DV80T7220BT/S3 ha anche 5 impostazioni di temperatura: bassa (30°C), media (40°C), alta (50°C) e due impostazioni specializzate per risultati più rapidi.

Il Samsung DV80T7220BT/S3 è dotato di un tamburo in acciaio inossidabile

La sua capacità massima di 8 kg significa che è possibile lavare circa 7 carichi regolari di biancheria in una sola volta.

Questa asciugatrice dispone di sei cicli automatici, tra cui cotone, lana, sintetici, stampa permanente, delicati e tessuti misti, adatti a capi come gli asciugamani che necessitano di un trattamento speciale durante la centrifuga per evitare che si restringano dopo il lavaggio a caldo.

Electrolux EW7HL83W5

Il modello Electrolux EW7HL83W5 è un’asciugatrice a condensazione con una capacità del cestello di 7 kg e una velocità di centrifuga di 1400 giri al minuto.

Si è guadagnata cinque stelle di efficienza energetica e ha un tempo medio di asciugatura di 40 minuti.

L’intervallo di temperatura è compreso tra 30 e 60 gradi, il che la rende ideale per evitare le pieghe o danneggiare capi delicati.

Il sistema di base motorizzato consente di regolare l’altezza in base alle proprie esigenze, mentre l’azione tumbling aiuta a prevenire le pieghe durante i cicli di asciugatura.