Festival dei giovani a Milano: il Cus Bari con 29 atleti

Tutto pronto al Cus Bari per l’avventura che da domani al 3 luglio coinvolgerà ben 26 atleti della sezione canottaggio. Un vero e proprio esodo di giovani baresi, la squadra più numerosa di sempre in casa universitaria, per dare battaglia al Festival dei Giovani di canottaggio 2022. La manifestazione remiera più attesa nel calendario agonistico giovanile si svolgerà dal 1 al 3 luglio nelle acque dell’Idroscalo di Milano. Nei tre giorni di manifestazione saranno coinvolti 2.000 atleti tra i 9 ai 14 anni di età che disputeranno gare sulle distanze dei 500 e 1000 metri.